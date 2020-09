USAs politiske stjerneskudd vil påvirke Biden

– Sånn generelt tror jeg vi trolig kan dytte visepresident Biden i en mer progressiv retning i flere saker. Jeg tror utenrikspolitikk er et enormt felt der vi kan bli bedre; innvandring er et annet, sier Alexandria Ocasio-Cortez i et intervju med den konservative nettsida The Blaze.

Hvis Demokratene går seirende ut av presidentvalget i november, er det flere saker der hun håper Joe Biden kan overtales til å tenke annerledes.

– Det er noen felter der vi er fundamentalt uenige, men det er OK, fortsetter hun, og legger til at selv om de kan være svært uenige, så betyr ikke det at de prøver å undergrave partiet eller hverandre.

– Det betyr at vi prøver å gjøre det som er best for folket, sier Ocasio-Cortez.

Alexandria Ocasio-Cortez sammen med Bernie Sanders i februar i år. Foto: Joseph Prezioso/NTB

Stjerneskudd

Ocasio-Cortez, eller AOC som hun kalles, har etter hvert blitt en tydelig profil på venstresida i Demokratene. I 2018 tok hun en for mange svært overraskende seier i primærvalget i valgdistriktet sitt i New York, før hun sikret en plass i Representantenes hus.

Republikanske politikere og nettsteder har flere ganger forsøkt å latterliggjøre henne, men Ocasio-Cortez har ofte svart på humoristisk vis. I en sak fra 2019 lister Newsweek opp flere av tilfellene der meningsmotstanderne har forsøkt seg på svertekampanjer mot 30-åringen.

Ocasio-Cortez støttet Vermont-senator Bernie Sanders i nominasjonskampen før årets presidentvalg, der Joe Biden til slutt gikk av med seieren. Den tidligere visepresidenten er ansett som en moderat politiker.

Dytte litt

I videointervjuet med The Blaze, som ble gjort på vei bort fra Kongressen i Washington DC, blir Ocasio-Cortez blant annet spurt om hun er enig med Sanders, som angivelig skal ha sagt at Biden ikke er progressiv nok.

Hun svarer at det er hun, og sier at den progressive politikken var en av grunnene til at hun støttet Sanders.

– Men primærvalget er over, og akkurat nå er det viktigst å sikre demokratisk seier i november, og at vi fortsetter å presse Biden på alt fra marihuana, til klimaendringer til utenrikspolitikk, sa Ocasio-Cortez.

The Washington Post skrev tidligere i september at Sanders skal ha sagt at Biden, med sin sentrumsorienterte plattform, risikerer å tape valget. Det avviser Sanders, samtidig som han sier valgkampen kan dra nytte av enda tydeligere budskap, ifølge Politico.

– Trump er en katastrofe. Jeg tror de fleste vet det. Men vi må gi folk en grunn til å stemme på Joe Biden, sa Sanders i et intervju med MSNBC.

Legalisering og helsereform

Klimaendringer og implementering av en såkalt Green New Deal har lenge vært en viktig sak for Ocasio-Cortez. Planen skal kutte USAs avhengighet av fossilt brensel og kraftig redusere CO2-utslippene. Venstreorienterte medlemmer av Det demokratiske partiet har den siste tida kritisert Biden for manglende støtte til planen, ifølge NTB.

Ocasio-Cortez har sammen med tidligere utenriksminister John Kerry ledet arbeidsgruppa som i juli kom med råd til Biden om hvordan møte klimakrisa. Anbefalingen nevner ikke en Green New Deal, men Ocasio-Cortez har sagt at hun mener arbedisgruppas innsats forbedret Bidens standpunkt, ifølge The Independent.

– Jeg tror det er andre politikkområder der det vil være vanskeligere å dytte ham i en mer progressiv retning, sier Ocasio-Cortez til The Blaze.

– De er ganske sta på dette med helsereform, fortsetter hun.

Alexandria Ocasio-Cortez mens hun drev valgkamp i Queens i juni. Foto: Kathy Willens/NTB

Biden har som mål at alle amerikanere skal ha tilgang til god helsehjelp, men han støtter ikke Sanders’ foreslåtte medisin, Medicare for All. Han hevder planen til de mer progressive kreftene i partiet vil bli for dyr, og har i stedet blant annet gått inn for å bygge videre på og utvide Obamacare (eller Affordable Care Act, som er det offisielle begrepet).

Han ønsker å utvide hvor mange som får denne tilgangen til helsehjelp, blant annet ved å gi alle mulighet til å velge et offentlig tilbud.

Ocasio-Cortez kritiserer planen, men sier den er bedre enn dagens system. For å overbevise Biden om å se mot venstre trengs en massemønstring, mener hun.

En annen sak er legalisering av marihuana, men Ocasio-Cortez understreker at førsteprioriteten er å sikre at Biden går seirende ut av presidentvalget. Så kan de heller ta den typen samtaler med ham plassert i Det hvite hus.

