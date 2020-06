Domstolen skal vurdere to ulike stevninger som begge prøver å få et innblikk i presidentens økonomiske forhold, skriver professor emeritus Richard Lempert for The Brookings Institution.

I den første saken har flere komiteer i Representantenes hus bedt om innsyn hos Trumps revisorfirma og to banker han har drevet forretninger med. Komiteene har ikke bedt om å få se Trumps selvangivelse, men tallene de ber om, kan gi en pekepinn om hva som står i papirene til skattevesenet.

Skattemelding

Den andre stevningen, som handler direkte om skattemeldingen, kommer fra statsadvokat Cyrus Vance i New York. Men selv om han skulle vinne fram, betyr i utgangspunktet ikke det at den jevne amerikaner får vite hvor mye Trump eier, tjener og betaler i skatt. Stevningen er en del av en undersøkelse ledet av en såkalt storjury, og det er denne juryen som eventuelt får utlevert papirene og behandler dem konfidensielt.

Dommeren som har oppsyn med storjuryen kan i noen tilfeller offentliggjøre det juryen jobber med, men Lempert tror det er lite sannsynlig i denne saken. Han tror heller ikke det er stor sjanse for lekkasjer. (NTB)

