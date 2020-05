– Kom det fra en viruslab i Wuhan, oppsto det på et våtmarked i Wuhan eller oppsto det et annet sted? Svaret på det er at vi ikke vet, sa Milley på en pressekonferanse tirsdag, sitert av CNN.

Ifølge forsvarssjefen viser mesteparten av bevisene at viruset oppsto naturlig, og at det ikke var menneskeskapt.

Han påpeker at det så langt ikke er noen «avgjørende bevis» i saken, men at det helhetlige bevisbildet tyder på at «det sannsynligvis ikke var med vilje».

Milley tilføyer at saken fortsatt etterforskes.

Les også: Smittevernsekspert får ikke vitne fordi Representantenes hus er fullt av «Trump-hatere»

«Enorme bevis»

Uttalelsene fra forsvarssjefen står i sterk kontrast til det utenriksminister Mike Pompeo sa i slutten av forrige uke. Under et TV-intervju lørdag hevdet han at det finnes «enorme bevis» for at koronaviruset kommer fra et kinesisk laboratorium.

Han sa ikke noe om hva slags bevis det er snakk om. USA har heller ikke lagt fram noe bevis for WHO.

Pompeo rettet i intervjuet skarp kritikk mot Kina, men ville ikke svare på om han trodde koronaviruset var blitt spredt med vilje.

Også president Donald Trump har påstått at viruset kommer fra et laboratorium i Wuhan.

Les mer her: Pompeo: – Enorme bevis for at koronaviruset kom fra kinesisk laboratorium

– Ikke menneskeskapt

Amerikansk etterretning konkluderte forrige uke med at viruset ikke er menneskeskapt.

– Etterretningssamfunnet slutter seg til den brede vitenskapelige enigheten om at covid-19-viruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert, het det i en kunngjøring.

Det aktuelle laboratoriet, Wuhan Institute of Virology, er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker.

Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

Sigbjørn Mostue: Han skrev roman om pandemi fra Asia. Nå ser han det skje (Dagsavisen+)