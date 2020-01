Les også: Amerikanere flest misliker Trumps Iran-politikk

– Vi er villige til å sette oss ned uten forhåndsbetingelser og diskutere en ny vei videre, en rekke skritt som kan gjøre Iran til et mer normalt land, sa Esper i et intervju med CBS søndag.

Like etter tvitret Trump en ny advarsel til Irans ledere.

– Drep ikke deres demonstranter, sier Trump og advarer om at verden og USA følger med på hva som skjer i landet.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!