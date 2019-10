Det er USAs sikkerhetsdepartement DHS som står bak planen om å innhente DNA fra udokumenterte migranter og lagre DNA-profilene i en database for kriminelles DNA-profiler.

Det opplyser offisielle tjenestemenn i DHS til pressen onsdag. Den nye strategien skal gi immigrasjons- og grensemyndighetene et bredere bilde av migranter og anholdte som har krysset grensa uten lovlig opphold i USA, sier DHS.

Mange får tilgang

Når dette blir lagret på FBIs DNA-database CODIS, kan informasjonen også brukes av andre politienheter og offentlige virksomheter. Det skal dreie seg om fullskala DNA-profiler.

– Det vil styrke våre muligheter til å identifisere noen som ulovlig har kommet inn i landet. Det vil også hjelpe andre organisasjoner, påpeker en av de DHS-ansatte.

Innsamling og lagring av DNA fra personer som kun er anholdt og verken stilt for retten eller dømt for noe, har fått sterk kritikk fra menneskerettsforkjempere.

– Tvungen innsamling av DNA vekker alvorlig bekymring for personvernet og sivile friheter og mangler begrunnelse, sier advokat Vera Eidelman hos American Civil Liberties Union.

Full overvåking

Eidelman påpeker at DHS allerede bruker mindre drastiske identifikasjonsmetoder som innsamling og registrering av fingeravtrykk.

– Denne typen masseinnsamling endrer også hensikten med DNA-innsamling fra kriminell etterforskning til overvåking av befolkningen, noe som er i strid med våre grunnleggende oppfatninger om frihet og selvbestemmelsesrett, sier hun.

Ifølge de DHS-ansatte har de etter reglene om håndtering av arresterte og dømte personer fra 2006 og 2010 allerede vært pålagt å innhente DNA-prøver lenge. Disse reglene har imidlertid ikke blitt håndhevet.

Programmet for innsamling av DNA er ennå under utvikling, og en dato for innføring er ikke satt.