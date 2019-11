Uttalelsen falt til pressen på et fly underveis til Seoul, der forsvarsministeren begynner en rundtur i Asia. Esper presiserer at det er snakk om det nordøstlige Syria.

Dette er området der president Donald Trump i oktober sa han vil trekke alle amerikanske styrker ut av. Han betegnet konflikten som en «krig uten slutt», av den typen USA ikke lenger vil være part i.

Les også: Trump politisk isolert etter Syria-tilbaketrekning

Forsvarsminister Esper sier at uttrekkingen fortsetter, men at det til sjuende og sist vil bli værende en styrke på rundt 600 mann. Han la til at tallet kan endre seg, særlig hvis europeiske land vil styrke sitt nærvær i området.

Trumps beslutning om tilbaketrekking møtte en storm av kritikk, både fra allierte i NATO og land i regionen. Mange uttrykte uro for at IS skal kunne omgruppere seg i den urolige situasjonen i det nordøstlige Syria.

Trump modererte sin beslutning og sa at en viss styrke vil bli værende i Syria for å beskytte verdifulle oljefelter.