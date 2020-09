Det opplyste Kongressens budsjettkontor (CBO) onsdag.

Den dystre prognosen skyldes koronapandemiens virkning på økonomien, samt kostnadene ved lovgivningen vedtatt av Kongressen for å håndtere pandemien.

Summen er nesten tre ganger så mye som det norske oljefondets verdi, som per nå er på omtrent 10,4 tusen milliarder kroner. Det enorme underskuddet betyr at USAs gjeld vil overgå bruttonasjonalproduktet (BNP) neste år, en milepæl som betyr at landets gjeld vil være like stor som etter andre verdenskrig, målt opp mot størrelsen på økonomien.

Tallet er mer enn en tredobling av det føderale underskuddet i 2019 og dobbelt så stort som etter finanskrisen i 2008.

Det offentlige forbruket, drevet langt på vei av fire koronatiltakspakker, vil ifølge prognosen havne på drøyt 58 tusen milliarder kroner, mer enn 17,6 tusen milliarder mer enn i 2019.

Den enorme gjelden etter andre verdenskrig kom som følge av store lån for å finansiere krigføringen. Da ble gjelden raskt redusert i den påfølgende baby-boom-perioden.

Det vil ikke skje nå, fordi det offentlige forbruket i dag domineres av pensjonsprogrammer som helsesystemet Medicare for eldre og trygdesystemet Social Security. Kostnadene ved disse programmene vil bare øke i takt med inflasjonen, samtidig som «boomer»-generasjonen er på vei ut i pensjon.