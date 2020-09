Brian Murphy var leder for etterretningsavdelingen i USAs departement for innenlandssikkerhet (DHS) inntil han ble fjernet fra stillingen 1. august.

I en varslersak sier han at han ble forsøkt presset til å blåse opp trusselen om mulige terrorister som kunne komme inn i landet fra Mexico, samt bagatellisere trusselen fra hvite nasjonalister.

Fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf ba ham angivelig også i mai om å slutte å produsere etterretningsrapporter om trusselen fra russisk innblanding i USA.

Kalt inn som vitne

Begrunnelsen var at disse satte presidenten i et dårlig lys, hevder Murphy, som legger til at han unnlot å følge pålegget fordi han ville ansett det som et brudd på sine plikter.

I klagen heter det at Wolf sa at ordren kom fra president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien.

Departementets nestleder Ken Cuccinelli ga dessuten ordre om å endre deler av en etterretningsrapport for å få trusselen fra tilhengere av hvit overmakt til å fremstå mindre alvorlig, samt innlemme informasjon om voldelige grupper på venstresiden, heter det fra Murphy.

Klagen ble levert til departementets generalinspektør og offentliggjort onsdag av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Komiteen har bedt Murphy, som er tidligere FBI-agent og veteran fra forsvarets marinekorps, vitne i en høring 21. september.

– Urovekkende

Komiteens demokratiske leder Adam Schiff sier anklagene er alvorlige.

– Her legges fram alvorlige og urovekkende anklager om at høytstående tjenestemenn i Det hvite hus og DHS på upassende vis forsøkte å politisere, manipulere og sensurere etterretning slik at det kunne gagne president Trump politisk, sier Schiff.

– Dette setter vår nasjon og dens sikkerhet i stor fare, tilføyer han.

Departementet sier det på generelt grunnlag ikke kommenterer saker som gjelder generalinspektøren, men avviser samtidig Murphys anklager.

– DHS ser fram til resultatene av enhver etterforskning, og vi forventer at den vil konkludere med at det ikke ble gjort noen gjengjeldende tiltak mot Murphy, sier talsperson Alexei Woltornist.

Migranter i sør

Murphy mener han ble degradert i departementet fordi han nektet å endre på etterretningsrapportene på «ulovlig og upassende vis».

Han anklager både tidligere sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen, Wolf og Cuccinelli for gjentatte ganger å ha presset ham til å endre etterretningsrapporter slik at de ville støtte Trump-administrasjonens politikk eller unngå å fornærme presidenten.

I et eksempel anklages Nielsen for å ha presset ham til å overdrive antallet migranter med bånd til terrorisme som var pågrepet på USAs sørvestlige grense. Murphy hevder Nielsen feilaktig oppga et høyere tall da hun vitnet i Kongressen.

