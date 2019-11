USA: To ansatte arrestert for å lage metamfetamin på universitet

De to ble arrestert etter at noen ved Universitetet meldte inn bekymring om en «Kjemisk lukt», forteller en talsperson for universitetet til CNN. Begge er nå siktet for produksjon av stoffet, samt bruk av verktøy og redskap i forbindelse med narkotiske stoffer.

De to siktede er Terry David Batemann (45) og Bradley Allen Rowland (40). Begge hadde stillinger tilsvarende den norske universitetsstillingen førsteemanuensis ved Universitetet.

Etter en gjennomgang og lufting skal laboratorie-bygningen ved Henderson Universitetet ha blitt åpnet for bruk 29.oktober, opplyser talspersonen ovenfor CNN.

«Breaking Bad»

Saken i Arkansas kan være til forveksling lik TV-serien «Breaking Bad». Serien handler om Walter White, en amerikansk videregåendelærer som starter å produsere metamfetamin for å finansiere kreftbehandling, men ender opp som en narkobaron. TV-serien gikk fra 2008-2013 og fikk hele fem sesonger. Serien har blant annet vunnet Golden Globe pris for «Beste serie».

Metamfetamin i Norge

Ifølge pasienthåndboka NHI er metamfetamin en mer hurtigvirkende slektning av amfetamin. Begge stoffene er sentralstimulerende og kan føre med seg en rekke alvorlige bivirkninger og skader. Deriblant søvnproblemer, hjerte-og karsykdommer samt psykose og paranoide tanker. Bruken kan ha dødelige konsekvenser. Siden opplyser om at bruken av amfetamin og metamfetamin også har økt kraftig i Norge de siste tiårene.

Ifølge siden tyder analyser av kloakkvann i europeiske byer på at Norge er blant landene med høyest forbruk av metamfetamin i Europa.