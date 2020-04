Innvandringspausen på 60 dager omfatter utstedelse av såkalte green cards, en ordning som gir permanent opphold og arbeidstillatelse. Innvandringsstansen gjelder ikke midlertidig arbeidskraft.

Dog sier en kilde til CNN at disse vil bli omfattet av innvandringstansen senere.

Trump begrunner avgjørelsen med at en midlertidig stopp i innvandringen vil bidra til å sette arbeidsledige amerikanere først i jobbkøen når USA gjenåpner.

Det er ventet at Trump vil skrive under på loven, eller «executive order» som det heter når presidenten utsteder en lov uten å involvere Kongressen, senere onsdag.

Innvandringsstansen vil også ramme familiemedlemmer av amerikanske borgere, skriver Wall Street Journal.

– Det ville vært galt og urettferdig for amerikanere som har mistet jobben på grunn av viruset, å bli erstattet med ny innvandringsarbeidskraft som flyr inn fra utlandet, sa Trump på tirsdagens pressebrifing, der han kunngjorde tiltaket.

Innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dager, men presidenten påpeker at den kan forlenges eller endres, og at han vil se an den amerikanske økonomien først.

Green cards

I fjor utstedte amerikanske myndigheter rundt 1 million green cards. Halvparten av dem gikk til ektefeller, barn og foreldre av amerikanske statsborgere.

Mange som får green card, jobber i sektorer som landbruk, helse og programvareindustri. Den partipolitiske uavhengige tankesmia Migration Policy Institute anslår at rundt 110.000 green card-utstedelser kan bli forsinket som følge av tomånederspausen.

