Tall fra Johns Hopkins-universitetet viser at USA har nådd ny en ny smittetopp etter at det ble registrert 77.300 nye tilfeller torsdag 16. juli. Forrige topp var 10. juli, da 67.800 nye smittetilfeller ble registrert.

Til sammen har mer enn 3,5 millioner mennesker fått koronaviruset i USA, noe som tilsvarer over en prosent av befolkningen. Viruset har forårsaket over 138.000 dødsfall. Siden en rekke delstater lettet på sine restriksjoner i juni, har smittetallene eksplodert, særlig sør og sørvest i landet.

Nye rekorder i Florida

Antall smittede av koronaviruset i Florida er nå 315.000, og antall døde er kommet opp i 4.782, ifølge statens egne helsemyndigheter.

156 døde på 24 timer er ny rekord, betydelig høyere enn den forrige rekorden på 132 som ble satt bare to dager før.

Florida melder nå om flere nye smittede per dag enn noen annen stat i USA. Texas og California har om lag 10.000 nye smittede daglig.

I følge Centers for Disease Control er 6,4 prosent av alle smittede i USA barn under 18 år, det vil si om lag 228.000 mindreårige. I Florida er hvert tredje barn som testes, smittet.

Det hvite hus: Insisterer på skoleåpning

President Donald Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany gjorde det torsdag klart at skolene skal åpne igjen.

– Presidenten har sagt tydelig at han vil at skolene gjenåpner. Når han sier gjenåpne, mener han gjenåpne fullstendig. Barn skal ha muligheten til å gå på skole hver dag, svarte hun og avviser at skoler kan tilby onlineundervisning på grunn av økningen i koronasmitte.

McEnany påpeker at mange andre land har begynt å sende barna tilbake på skolen, men det ble ikke nevnt hvilke land hun sikter til, eller at det stort sett gjelder der man har fått kontroll over viruset.