USA kan passere 300.000 koronarelaterte dødsfall innen desember

USA har det høyeste antallet koronarelaterte dødsfall i verden. Så langt er det registrert over 180.000 dødsfall og rundt seks millioner smittetilfeller.

USA kommer også høyt opp på lista over landene som har flest registrerte dødsfall per 100.000 innbyggere.

Dødstallene vil stige kraftig

Nå viser nye beregninger at dødstallene vil stige kraftig også de neste månedene. Tallene er basert på en modell fra Institute for Health Metrics and Evaluation ved Universitetet i Washington. Denne modellen er mye brukt, også av Det hvite hus, og den anslår nå at USA vil ha mer enn 317.000 covid-19-relaterte dødsfall innen desember, skriver CNN.

Instituttet som står bak modellen, skriver at mer enn 67.000 liv kan reddes om bruken av ansiktsmasker øker med 95 prosent.

Smitten øker i Midtvesten

På torsdag meldte delstater i Midtvesten om de høyeste smittetallene siden pandemien brøt ut. I Iowa ble det meldt om 1.288 nye smittede. Smittetallene var også høye i Minnesota, North Dakota og South Dakota.

Den amerikanske smittevernetaten Center for Disease Control and Prevention kom nylig med råd om at folk som har vært i kontakt med smittede, ikke lenger trenger å teste seg så lenge de ikke har symptomer.

Dette rådet har sjokkert både helsepersonell og politikere i ulike stater, og det er blitt spekulert i om rådet baserer seg mer på press fra Trump-administrasjonen enn vitenskap, skriver Reuters.

En rekke stater kommer ikke til å følge rådet.

