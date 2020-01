USA - IRAN: Boris Johnson ber partene dempe konflikten

Johnson snakket søndag på telefon med både USAs president Donald Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Vi er i tett kontakt med alle parter for å oppfordre til en nedtrapping, sier Johnson søndag kveld.

– Jeg skal snakke med andre ledere og med våre irakiske venner for å støtte opp under fred og stabilitet.

Johnson sier videre at den iranske generalen Qasem Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep fredag, utgjorde en stor trussel mot britiske og vestlige interesser, og at han var medansvarlig for destabiliseringen av regionen.

– Vi vil ikke sørge over hans død, sier Johnson.