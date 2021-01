USA gjenopptar innbetalingene til WHO

Den amerikanske smitteverneksperten Anthony Fauci sier også at USA vil overholde sine økonomiske forpliktelser overfor organisasjonen.

Les også: Biden undertegner flere presidentordrer

Uttalelsen markerer en kraftig kursendring etter at Joe Biden overtok som president etter Donald Trump. Sistnevnte kunngjorde i fjor at han ville trekke USA ut av WHO.

Nå sørger Biden for at USA likevel blir værende i organisasjonen. Den nye presidenten har samtidig utnevnt Fauci til sin øverste helserådsgiver.

Les også: – En strålende tale av Joe Biden

I en samtale med WHOs styre sier Fauci at den nye presidenten allerede torsdag vil foreslå å melde USA inn i Covax, et internasjonalt samarbeid for å sikre koronavaksiner til både fattige og rike verden rundt.