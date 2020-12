De nye reguleringene, som gjelder energibruken i apparater som vaskemaskiner og dusjhoder, ble ferdigstilt tirsdag, melder Reuters. President Donald Trump har lenge klaget over reguleringer som ifølge ham, fører til sløseri og slapp hårsveis.

Under et arrangement i Det hvite hus i juli skal Trump ha klaget på vannstyrken i presidentboligen.

– Så hva gjør man? Man bare står der lenger eller man tar en lenger dusj? Fordi håret mitt, jeg vet ikke med dere, men det må være perfekt, sa Trump ifølge nyhetsbyrået.

Trump mener også vanntrykket i toaletter og vasker fører til ineffektiv bruk av vann: «Folk trekker ned toalettet ti, femten ganger, i stedet for én», skal han ha sagt i 2019.

De nye reguleringene inngår i Trump-administrasjonens innsats for å lempe på reguleringer som kan forhindre produksjon av olje, gass og kull.

Frihet til å velge

Endringene i reguleringene vil gjøre det mulig å benytte seg av dusjhoder som har flere hoder med stråler som spruter opptil 9,4 liter vann i minuttet. Det er standarden for vanntrykk som den kongressen ble enige om i 1992, fire år før den kjente Seinfeld-episoden «The Shower Head» gjorde sin debut. I episoden er hovedrolle-karakterene Jerry Seinfeld og Cosmo Kramer på febrilsk jakt etter dusjhoder med sterkere vanntrykk etter at blokken de bor i får installert sparedusjer.

Michael Richards kjente karakter Cosmo Kramer fra situasjonskomedien Seinfeld får kanskje endelig det dusjtrykket han har lenget etter, 24 år etter episoden «The Shower Head»​. Foto: Giulio Marcocchi

Energiministeren i USA, Dan Brouillette, mener endringen vil føre til mer valgfrihet: – Amerikanere kan velge produkter som passer deres individuelle behov og deres familiers behov, sier Brouilette i en uttalelse.

Miljøforkjempere i USA er imidlertid ikke like positive til de nye reguleringene. Andrew deLaski, lederen for «Appliance Standards Awareness Project» sier i en uttalelse at regler som «tillater produkter som sløser vann og energi unødig er latterlig og ikke i tråd med klimakrisen».

Påtroppende president Joe Biden har lagt opp til nye energireguleringer i sin klimaplan, melder nyhetsbyrået.

