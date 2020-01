USA: Brannmenn tok gruppebilde foran brennende hus

Bildet, til ære for en brannkaptein som skulle pensjonere seg, ble tatt foran det brennende huset på nyttårsaften, melder skriver det amerikanske mediehuset Fox News.

Bildet ble senere lagt ut på en Facebook-gruppe for branner i Detroit, Michigan, USA. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Kodak moment leads to controversy! A Detroit fire crew is now in hot water after taking this photo for a fireman’s retirement. The vacant home eventually burned to the ground. I’ll have reaction from people nearby in about 30 mins on @Local4News pic.twitter.com/C2ObyVy6s4 — VICTOR WILLIAMS (@NewsWithVictor) 1. januar 2020

– De bare lot det brenne ned, fortalte Dionte Higginbotham til The New York Post.

– 18 mann, ingen av de gjorde noe. Alle fortjener sparken, sa Higginbotham til avisen.

Ifølge Deonte Higginbotham var det hans alzheimer-rammede bestemor som disponerte huset. Hun var dog ikke hjemme da huset var under oppussing.

Naboer skal ha fortalt ham at brannmannskapet ikke utøvde særlig innsats for å redde huset.

– Ikke særlig profesjonelt

Til samme avis forklarer Dave Fornell, nestkommanderende brannsjef i Detroit, at bygningen var forlatt. I tillegg skal brannen ha vært av en slik art at det var for farlig å forsøke å redde bygningen. Han fortalte at bildet var et forsøk på å hedre en kollega.

– Brannsjefen i midten av bildet skulle pensjoneres. Jeg tror de ønsket å ta bildet som et minne. Dessverre er det ikke profesjonelt, fortalte han avisen.

– Mange måter å feire pensjonsavgang på

Brannsjefen i Detroit, Eric Jones, sa til The Detroit News at tagningen av bildet vil bli etterforsket, og at det vil bli disiplinære konsekvenser.

– Det er mange måter å feire pensjonsavgang på. Å ta bilde foran en brennende bygning er ikke en av de, sa Jones.