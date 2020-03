USA: Alligator reddet fra kjeller etter 25 år i fangenskap

Politiet i Madison Township, Ohio rykket fredag ut til aksjon etter å ha fått tips om at en alligator var fanget i kjelleren til en privatperson.

Mannen som eide alligatoren, Dusty Rhoades hadde ikke gyldig tillatelse for dyrehold av eksotiske dyr, opplyser politiet i Madison Township på sin Facebook side. Rhoades skal ha opplyst til politiet at han har hatt alligatoren, som nå er 25 år gammel, siden den var liten, skriver Fox News.

– Jeg har vært politibetjent i 17 år, og jeg har aldri kommet over en alligator før, uttalte den politibetjenten Darrel Breneman til en lokal Fox-stjasjon.

Slipper straff

Rhoades hadde ikke tillatelse til å eie alligatoren, men han slipper straff ettersom han ga fra seg reptilen frivillig. Rhoades skal ha kjøpt alligatoren på et loppemarked for reptil for 25 år siden.

Alligatoren, som holdt til i en slags hjemmelaget sump i Rhoades sin kjeller, skal være i god fysisk form forholdene tatt i betraktning. Den er mindre av vekst enn en alligator ville blitt i det fri.

Planen er at Alligatoren skal få mulighet til å vokse seg stor i et alligator-reservat i Myrtle Beach, South Carolina.

– De vokser til størrelsen på avlukket de er i, så han har ikke nådd sitt fulle vekstpotensial. Jeg synes det er ganske spennende å vite at han skal til et alligator-reservat med varmere klima hvor han kan nå sitt fulle potensial og oppleve det, sa politibetjent Breneman til Fox 28.