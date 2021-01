Brevet er så langt underskrevet av nesten 100 unge republikanere. Det dreier seg om frivillige, kampanjemedarbeidere, tidligere lærlinger i Trump-administrasjonen og ledere for ungdomspartilag.

– Vi mener at levedyktigheten til Det republikanske partiet på sikt er avhengig av at vi tar total avstand fra oppildningen til lovbrudd vi har sett fra våre ledere, skriver de unge republikanerne.

Brevet vil i løpet av de nærmeste dagene bli sendt til alle republikanerne i Representantenes hus og Senatet.

Les også: Karl Ove Knausgård: – Jeg er en veldig dårlig journalist (+)

– Kursen må endres

– Vi er de frivillige, kampanjearbeiderne, staben og mange andre som har lagt mye arbeid i dette partiet på grasrota. Vi er partiets nye generasjon ledere, og vi representerer framtiden for et republikansk parti som kan vinne valg og være moralsk ansvarlige, skriver de.

– Som unge medlemmer av Det republikanske partiet, mener vi at kursen må endres, erklærer de.

Det republikanske partiet har stått samlet bak Donald Trump og den såkalte Trumpismen siden han ble valgt til partiets presidentkandidat. Etter kongressopprøret som kostet fem personer livet, har flere tatt til orde for den kursendringen ungdomspolitikerne ber om.

Les også: Dette står øverst på agendaen for Biden

– Vi følger med

Blant annet stemte ti republikanere i Representantenes hus for å stille Trump for riksrett for å ha oppildnet til opprør. Samtidig stemte 147 republikanere for for innsigelser mot Joe Bidens valgseier samme kveld som Kongressen ble stormet.

De unge politikerne hevder det er farlige og radikale elementer i partiledelsen.

– Uansett hva som er de kortsiktige politiske kostnadene av disse handlingene, vil det på sikt være verdt det å leve opp til vår nasjons kjerneverdier og normer. Vi, og resten av landet, følger med, skriver de.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.