Ung tyrkisk folkemusiker døde i sultestreik mot regjeringen

Bandkollektivet Grup Yorum er kjent for sine protestlåter, men har vært ikke hatt lov til å opptre i Tyrkia siden 2016.

Bolek sluttet å spise i protest da hun og bandkollega Ibrahim Gokcek satt fengslet i fjor.

De to ble løslatt i november, men fortsatte sultestreiken med krav om at regjeringen opphever forbudet for bandet mot å holde konserter, løslater fengslede medlemmer og stryker navnene deres fra lister over ettersøkte.

Fredag døde 28-åringen i Istanbul uten at kravene var innfridd, opplyser gruppa. To medlemmer av Grup Yorum, blant dem Gokceks kone, er fortsatt i fengsel.

Regjeringen anklager folkemusikk-kollektivet for å ha bånd til den venstreradikale gruppa DHKP-C, som er utpekt som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU.

28 år gamle Helin Bolek ble båret i åpen kiste gjennom Istanbul fredag. Da hun ble begravet lørdag, ble det sammenstøt med politiet. Foto: DHA via AP / NTB scanpix

Bandkollektivet ble dannet i 1985 og ble populære både i Tyrkia og internasjonalt med sin kombinasjon av tyrkisk og kurdisk folkemusikk. Grup Yorums venstrevridde fokus på antikapitalisme, opposisjon til regjeringens politikk, motstand mot gentrifisering og låter om en gruvekatastrofe som krevde over 300 menneskeliv, ble møtt med fordømmelse fra myndighetene.

Menneskerettighetsgruppa IHD sier at en delegasjon med aktivister møtte Tyrkias viseinnenriksminister i mars for å forsøke å finne en løsning som kunne få slutt på sultestreiken. Men regjeringen nektet å vurdere kravene før protesten ble avsluttet, ifølge IHD.