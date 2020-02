Pete Buttigieg har for alvor meldt seg på kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, etter en sterk andreplass i New Hampshire natt til onsdag norsk tid. Mens Bernie Sanders hadde 26 prosent oppslutning etter at 90 prosent av resultatene var klare, hadde Pete Buttigieg 24 prosent. Amy Klobuchar fikk en knallsterk kveld, og kom på tredjeplass, foran både Joe Biden og Elizabeth Warren.

Bernie Sanders kom på førsteplass, Pete Buttigieg på andreplass og Amy Klobuchar på tredjeplass i New Hampshire. Foto: NTB scanpix

Både Barack Obama og Bill Clinton kom på andreplass i New Hampshire første gang de prøvde å bli Demokratenes presidentkandidat. Begge vant nominasjonen og ble presidenter samme år, henholdsvis i 1992 og 2008.

Ingen tør avskrive Pete Buttigieg nå, selv om han fortsatt er en outsider på de nasjonale målingene. Etter de to første rundene er det Buttigieg som har flest delegater til partikonferansen som skal velge presidentkandidat. I Iowa er ikke resultatene avklarte, men det som foreligger tyder på en syltynn seier til Buttigieg.

Ung og karismatisk

Så hva er Buttigiegs fremste fordel?

– Argumentet for Pete Buttigieg er enkelt: Det demokratiske partiet vinner når det nominerer unge, karismatiske ledere som har evnen til å overbevise velgere utenfor partiets grunnfjell om at demokratiske verdier er de samme som deres egne, skriver det liberale nettstedet Vox, som har skrevet argumentasjon for hver enkelt kandidat, og ikke tar stilling til en av dem.

– Det er en modell som ga Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter og John F. Kennedy presidentskapet. Og det kan være modellen som sender Pete Buttigieg dit, skriver Vox.

Ikke Obama

Men det er fortsatt en rekke hindere foran Buttigieg.

Flere av de andre kandidatene har angrepet Buttigieg for å ha lite erfaring. Han er kun 38 år, og vil bli USAs yngste president om han kommer så langt.

– Vi har en fersking i Det hvite hus, og se hvor det har tatt oss, sa kandidaten Amy Klobuchar nylig.

Joe Biden, som selv har flere tiårs erfaring i Washington og var visepresident for Barack Obama, har også kritisert Buttigieg for å ha lite erfaring.

Buttigieg er tidligere ordfører i småbyen South Bend, Indiana, og har ingen erfaring fra Kongressen i Washington D.C.

I en internettreklame for Joe Biden blir Buttigiegs gjøren og laden som ordfører sammenlignet med Bidens politiske erfaring: Mens Biden forhandlet fram Iran-avtalen, har Buttigieg puslet med småsaker i lokalpolitikken, var budskapet.

Da Joe Biden ble konfrontert med at også Obama i sin tid ble kritisert for at han ikke hadde mye erfaring da han stilte som presidentkandidat for første gang, sa Biden: «Buttigieg ikke er Barack Obama».

Biden påpekte at Obama hadde en stor og gjennomtenkt plan for sin politikk. Obama var dessuten senator (men hadde kun sittet i et drøyt år da han lanserte sitt kandidatur).

Buttigieg ga dette svaret til CNN om Bidens kommentar:

– Han har rett. Jeg er ikke det. Det er heller ikke han, eller noen av oss som stiller til valg. Og dette er ikke 2008, dette er 2020, og vi er i en ny tid som krever en ny form for lederskap.

En styrke?

Buttigieg bruker derimot nettopp sin bakgrunn som et poeng, og mener det er hans styrke.

– Amerikanere i småbyer, i industriområder og i lommer av storbyer er lei av avskrevet med en «punchline» av Washington-politikere, og er klare for at noen er deres stemme i den amerikanske hovedstaden, sa Buttigieg til et valgmøte nylig.

Flere har dessuten påpekt at ikke å ha lang erfaring i Washington snarere har fungert som en styrke for flere som er blitt valgt som president: Det har faktisk hjulpet tre av de fire siste presidentene å bli valgt, påpeker CNN i et nyhetsbrev:

* Donald Trump danket ut den mer erfarne Jeb Bush i nominasjonskampen, og slo erfarne Hillary Clinton i 2016.

* Barack Obama slo den mer erfarne Hillary Clinton i 2008.

* Bill Clinton slo sittende president George Bush senior i 1992.

Bill Clinton hadde ingen erfaring fra Washington og spilte på at hans guvernørrolle i Arkansas gjorde ham egnet til å forstå hvordan folk slet med økonomien.

Endringsagent

Mye tyder på at mange velgere ser etter en person som kan stå for forandring, en «endringsagent».

Pete Buttigieg mener han er nettopp det, selv om han ikke regnes for å være en venstrekandidat, som Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

– Jeg er bekymret over budskapet om at dersom du ikke er for revolusjon, er du for status quo. Jeg tror det utelukker de fleste. Jeg bygger en valgkamp som handler om trekke så mange mennesker som mulig inn, for å stå sammen – ikke bare for å slå Donald Trump, men for å håndtere sakene landet vårt står overfor, sa Buttigieg nylig til CNN.

Han er blant annet opptatt av klimaendringer, å styrke middelklassen og gjøre helsehjelp mer tilgjengelig for alle, samt politisk reform og reform av høyesterett.

Buttigiegs store utfordring de neste rundene er å nå ut til minoritetsvelgere. Dem er det mange av i de neste to statene, Nevada og South Carolina. Buttigieg har lav oppslutning blant disse, i motsetning til for eksempel Joe Biden, som står svært sterkt blant svarte velgere.

Buttigieg håper det skal bli lettere for ham å nå også disse velgerne nå når han er blitt en mer kjent og etablert kandidat og har vist at han kan gjøre det svært bra.

Homofil

Men et annet spørsmål henger ved Pete Buttigieg, som er gift med en mann: Er amerikanske velgere klare for en homofil president?

En kvinne som nettopp hadde stemt på Buttigieg i Iowa, ville trekke stemmen sin da hun fikk vite at han er gift med en mann. Videoen av dette har fått enorm oppmerksomhet.

En måling nylig for USA Today/Ipsos Poll viste at 32 prosent av amerikanske velgere mener at det at en kandidat er homofil gjør personen mindre attraktiv som presidentkandidat, mens halvparten mente det ikke hadde noe å si. Disse tallene gjaldt både demokrater og republikanere. Demokratiske velgere har mindre imot det: Bare 23 prosent av dem mente at det at en kandidat er homofil gjør personen mindre attraktiv som presidentkandidat, mens to tredeler av demokratene mener det ikke har noe å si.

Buttigieg selv gjør ikke noe nummer ut av dette. Han sier han ikke stiller for å bli den første homofile president, men vil være presidenten for alle. Han har sitt eget svar på om USA er klar for en homofil president:

– Det er det bare en måte å finne ut på.

