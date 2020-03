Yougov har stilt innbyggere i Storbritannia og flere andre land en rekke spørsmål knyttet til landenes kolonifortid, skriver The Guardian.

En av tre av britene som svarer, sier de mener landets tidligere kolonier totalt sett fikk det bedre av å bli kolonisert. Det er en høyere andel enn i andre store tidligere kolonimakter, ifølge avisen.

Det er også mer sannsynlig at briter sier de gjerne skulle sett at landet fortsatt hadde et imperium, sammenlignet med respondenter i Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Belgia, Tyskland og Japan.

Storbritannia var på et tidspunkt verdenshistoriens største imperium, men kolonimakta ble avviklet på 1900-tallet.

Ikke tatt debatten

Rett over en femtedel av britene svarer at de mener land verken fikk det bedre eller verre av å bli kolonisert av Storbritannia, mens 17 prosent mener landene fikk det verre. 28 prosent svarer at de ikke vet.

Sannsynligheten for at et land mener de forlot sine tidligere kolonier i en bedre situasjon, ser ut til å henge sammen med bredden og åpenheten i den nasjonale debatten om imperiet, ifølge historieprofessor Jon Wilson ved King's College i London.

– Noen har snakket om volden i imperiet; Belgia i Kongo, Frankrike i Algerie, Italia i Etiopia. Nederland, i likhet med Storbritannia, har ikke hatt den debatten, sier Wilson.

I den britiske delen av spørreundersøkelsen kommer det fram at det er mer enn to ganger så sannsynlig at de over 64 år svarte at de er stolte over imperiet, sammenlignet med aldersgruppa 18 til 24 år. Det kan komme av bedre utdanning, mener Wilson.

– Det er læreplaner som ikke skygger unna den brutale sannheten, sier han.

Brexit-skillelinjer

Undersøkelsen spør også om innbyggerne er stolte over Det britiske imperiet. 32 prosent mener det mest er noe å være stolt over, mot 37 prosent som mener det verken er noe å være stolt over eller skamme seg over.

Nesten en av fem svarer imidlertid at de mener det er noe å skamme seg over. Resten svarer de ikke vet.

Kun i Nederland svarer en høyere andel at de mener egen kolonifortid i større grad er noe å være stolt over enn å skamme seg over. I Tyskland fikk deltagerne spørsmål om landets imperium mellom 1871 og 1918. Kun 9 prosent var der stolte over kolonifortida.

YouGov stilte blant annet spørsmålet: "Skulle du ønske at Storbritannia fortsatt hadde et imperium?". Der deles det også inn ut fra hva respondentene stemte i brexit-avstemningen.

* 66 prosent av dem som stemte for å bli i EU, svarte nei. 16 prosent sa ja.

* 40 prosent av dem som stemte "Leave" svarte ja, mot 39 prosent som sa nei.

* Det deles også inn i aldergrupper, men totalt sett svarer halvparten av de spurte nei på spørsmålet.

1684 personer deltok i spørreundersøkelsen.