Underhusets tidligere leder: – Brexit er vår største tabbe etter krigen

Kun dager etter at han ga seg, og ble erstattet av Lindsay Hoyle, snakker Bercow ut om brexit. Bercow, som en rekke ganger ble beskyldt for å være brexit-motstander mens han var leder av Underhuset, røper nå at han er på nei-siden.

– Jeg tror ikke det (brexit) vil hjelpe Storbritannia. Brexit er den største tabben i dette landet etter krigen. Jeg har respekt for statsministeren (Boris Johnson), men brexit hjelper oss ikke. Det er bedre å være en del av maktblokken (i EU), sier Bercow til La Repubblica-journalist Antonello Guerrera, skriver The Guardian.

Bercow: “I don’t think it helps the UK. #Brexit is the biggest mistake of this country after the war. I respect PM Johnson but #Brexit doesn’t help us. It’s better to be part of the [EU] power bloc”@FPALondon