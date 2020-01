UD kalte inn både USAs og Irans diplomater

Det opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

– Vi er dypt bekymret over den utviklingen vi har sett den siste uka, særlig med angrep på koalisjonsbaser, storminger av ambassader og andre angrep, og det som skjedde nå i natt.

USA likviderte natt til fredag den iranske generalen Qasem Soleimani mens han oppholdt seg i Irak.

– Vi er redde for at det som nå skjer, kan eskalere ut av kontroll. Og det er en av årsakene til at vi i dag har hatt både den amerikanske og den iranske ambassaden inne i Utenriksdepartementet for å gi uttrykk for vår bekymring og vår klare oppfordring om å deeskalere og å roe ned situasjonen, sier den norske utenriksministeren.

LES OGSÅ: Iran har utnevnt Soleimanis etterfølger

USA-allierte golfland frykter hevn

Golfland som er alliert med USA, frykter at de kan bli utsatt for iransk gjengjeldelse etter at USA likviderte en iransk toppgeneral.

Drapet på Qasem Soleimani har skapt frykt for en betydelig opptrapping i konflikten mellom Iran og USA, noe som kan gå hardt utover andre land i regionen, ifølge analytikere.

Også en pro-iransk irakisk militsleder ble drept i angrepet på flyplassen i Bagdad natt til fredag.

Iran har truet med alvorlige hevnangrep, en trussel som også Irans allierte, som Jemens houthimilits og Libanons Hizbollah-milits, har sluttet seg til.

– Dette er det øyeblikket der Irans stedfortrederpartnere rundt i regionen kommer til å bli bedt om å trappe opp og støtte Iran. Dette er øyeblikket som analytikere har vært bekymret for og advart om, sier Sanam Vakil ved tenketanken Chatham House i London.

– Disse relasjonene som var ganske atskilte, kommer nå til å bli knyttet sammen på en overnasjonal måte, sier hun videre.

LES OGSÅ: Eksperter frykter følgene av USA likvidasjon

– Ingen vet hva som vil skje

Forskeren mener også at hvis gruppene som er alliert med Iran, samordner et svar på det amerikanske angrepet, så er det snakk om det verst tenkelige scenarioet. Og det er Irak som er det enkleste målet, framholder hun.

Men det er også alternativer. Flere pro-iranske grupper har kapasitet til å gjennomføre angrep mot amerikanske baser i Golf-landene, samt mot skipstrafikken i det strategisk viktige Hormuzstredet, som Iran kan stenge hvis landet vil.

Det er også mulig å rammet amerikanske styrker i Syria, amerikanske ambassader i Midtøsten eller USAs viktigste allierte i Midtøsten: Israel og Saudi-Arabia

– Krig? Kaos? Begrenset gjengjeldelse? Ingenting? Ingen vet egentlig hva som vil skje, verken i regionen eller i Washington, fordi dette aldri har skjedd før, sier Kim Ghattas fra Carnegie Endowment for International Peace.

LES OGSÅ: Lover hevn etter USAs likvidasjon

(©NTB)