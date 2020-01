Politiaksjoner fant sted i Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen og Thüringen.

Få detaljer er kjent om de angivelige planlagte voldshendelsene. Politiet gikk til aksjon på mistanke om at islamister drev rekognosering av steder for å gjennomføre et angrep, opplyser en talsmann for påtalemyndigheten i Berlin.

– Ifølge informasjonen som foreligger er det ingen konkrete trusler om et angrep per nå, sier talsmannen.

De pågrepne er i alderen 23 til 28 år. Politiet beslagla kontanter, kniver og datalagringsutstyr under raidene.

Bakgrunnen for aksjonen, hvor rundt 180 politifolk deltok, var et bilde som ble oppdaget på mobiltelefonen til en av de mistenkte. (NTB)