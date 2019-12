Forbruker- og helsemyndighetene i Brandenburg opplyser at tiltaket er rettet mot villsvin som kan være smittet, og som trekker over grensen fra den vestlige delen av Polen.

De første gjerdene skal settes opp ved Gruben i Spree-Neisse-distriktet. Andre blir montert ved Oder-Spree-distriktet og ved byen Frankfurt an der Oder. De elektriske gjerdene er 90 centimeter høye, de er flyttbare og innsatt med dufter som skal holde villsvinene borte.

De skal plasseres langs en strekning på rundt 120 kilometer av den 280 kilometer lange grensen mellom Brandenburg og Polen. Meningen er at gjerdene skal på plass for et begrenset tidsrom, avhengig av effekten.

Det er Brandenburg som tar regningen, og det er lokale myndigheter som bestemmer nøyaktig hvor gjerdene skal stå til enhver tid.