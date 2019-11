Tysk by varsler «nazi nødssituasjon»

Denne uken godkjente bystyret et vedtak som advarer om at høyreekstremisme øker i styrke i den østlige byen, skriver CNN.

– I flere år har politikere feilet med å sette foten ned og distansere seg selv fra høyreekstremister, sier Max Aschenbou, rådgiver i det satiriske partiet Die Partei.

Han forteller at vedtaket er symbolsk, og kommer ikke til å få noen juridiske konsekvenser. Likevel understreker han at det er ment å sette lys på trusselen høyresiden i Dresden utgjør.

Høyrepopulismen øker

De siste årene har høyreekstremisme fått medfart blant de om lag 500.000 innbyggerne.

I 2013 oppsto den første PEGIDA bevegelsen (Patriotic Europeans again the Islamization of the West) med Dresden som fødeby. Siden har jevnlige demonstrasjoner funnet sted.

Partiet Alternative für Deutschland (AfD), fikk i 2017 plass i den tyske regjeringen. Det var første gang på 60 år at et høyrepopulistisk parti ble valgt inn i den tyske Forbundsdagen.

Partiet har fått stor støtte i delstaten Saxony, hvor Dresden er hovedstad. Under forrige valg ga 27.5 prosent av innbyggerne sin stemme til det innvandringsfiendtlige partiet.

Yter ikke rettferdighet

Vedtaket i Dresdens bystyre ble godkjent med 39 mot 29 stemmer. Men ikke alle er enige i tiltakets ordlyd. Jan Donhauser, som representerer Christian Democratic Union partiet i bystyret, mener formuleringen er misvisende.

–Ordvalget i tittelen yter ikke virkeligheten til vår by rettferdighet: de fleste innbyggere i Dresden er hverken høyreekstremister eller anti-demokratiske, sier Donhauser.