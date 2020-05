Trump kommenterte fredag morgen opptøyene i Minneapolis i en Twitter-melding og truet med å sende nasjonalgarden.

– Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skriver presidenten.

Kort tid etter merket Twitter meldingen og gjorde oppmerksom på at den strider mot mikrobloggtjenestens regelverk.

– Denne Twitter-meldingen strider mot Twitters regler om ikke å hylle voldsbruk. Twitter har imidlertid besluttet at det kan være i offentlighetens interesse at meldingen er tilgjengelig, heter det i merkingen.

– Stenger konservative ute

Tidligere i uka merket Twitter to av Trumps mange meldinger som villedende og lenket til fakta som underbygde dette.

Trump, som selv er storforbruker av Twitter, der han har postet over 52.000 innlegg, ble rasende og truet med å stenge sosiale medier.

– Republikanere føler at sosiale medier totalt utestenger konservative stemmer. Vi vil regulere dette strengt eller stenge dem helt ned for å hindre at så skjer, tvitret han onsdag.

Torsdag fulgte presidenten opp med en presidentordre der han åpner for å endre en lov som beskytter sosiale medier mot rettslig forfølgelse. Han anklaget samtidig Twitter for å drive politisk aktivisme.

Sannhetens voktere

Facebook-sjef Mark Zuckerberg deler tilsynelatende Trumps syn og sier at selskap som hans eget ikke bør opptre som portvoktere for det politiske ordskiftet.

– Jeg tror ikke Facebook eller andre plattformer på internett generelt bør være sannhetens voktere, sier Zuckerberg i et intervju med kanalen CNBC.

Facebook vil ifølge Zuckerberg ikke bestemme hva som er sant eller ikke, men har satt grenser for hvilken informasjon som kan publiseres. Falske opplysninger om medisin og helse, undertrykking av velgere og svindel hevder de å luke bort.

– Jeg tror generelt at det er viktig å gi rom for så mange stemmer som mulig, og vise særlig hensyn til det politisk ordskiftet, sier Facebook-sjefen.