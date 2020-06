For niende kveld på rad har demonstranter fylt gatene i amerikanske byer – fra New York på østkysten til Los Angeles på vestkysten. De fleste stedene har markeringene gått fredelig for seg.

Et sentralt krav for demonstrantene er at alle de fire politibetjentene som var involvert i pågripelsen av afroamerikanske George Floyd, skal stilles for retten.

Onsdag kom nyheten om at siktelsen mot politimannen Derek Chauvin, som satte kneet mot George Floyds nakke, ble utvidet. Den er nå skjerpet fra uaktsomt drap til en siktelse som kan sammenlignes med forsettlig drap i Norge - «unintentional second degree murder».

De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, siktes for medvirkning. Påtalemyndigheten har også utstedt arrestordrer på dem, mens Chauvin allerede er varetektsfengslet.

– Demonstrasjonene vil fortsette

Brian Clark, som deltok i en demonstrasjon på Manhattan i New York, ønsker siktelsene velkommen, men understreker at demonstrasjonene vil fortsette til «hver svarte person får den rettferdighet han eller hun fortjener.»

I byer som Los Angeles og Washington ble portforbudet forkortet med flere timer ettersom det ikke blir meldt om like mye vold og uro som tidligere. I New York ble imidlertid flere demonstranter pågrepet for å ha brutt portforbudet som trådte i kraft klokken 20.

Samtidig sier USAs president Donald Trump i et intervju med Newsmax TV at han ikke tror det vil bli behov for å ta i bruk militæret for å dempe de utbredte protestene mot rasisme og politivold.

– Det kommer an på, men jeg tror ikke det. Vi har veldig sterke styrker for å gjøre det. Nasjonalgarden er veldig mektig, sier han.

Tre politibetjenter skadd

Onsdag kveld kom det også meldinger fra New York-politiet om at tre politibetjenter er skadd i skyting og knivangrep i Brooklyn. En politibetjent er knivstukket i nakken, og to andre har fått skuddskader i hendene, melder politiet. I tillegg er en mann skutt av politiet.

Det er uklart om hendelsene er koblet til de pågående demonstrasjonene.

De tre politibetjentene er brakt til sykehus, men ingen av dem ser ut til å være livstruende skadd, opplyste politiet i New York torsdag morgen norsk tid.

Tilstanden til mannen som ble skutt av politiet, er foreløpig ikke offentliggjort, melder nyhetsbyrået AP.

Høyreekstreme pågrepet

I Las Vegas er tre mistenkte høyreekstremister pågrepet i forbindelse med protestene. De er mistenkt for å hisse til vold.

De pågrepne tilhører Boogaloo-bevegelsen, som bruker Hawaii-skjorter som uniform, opplyser føderale påtalemyndigheter i delstaten Nevada.

Bevegelsen mener det trengs en borgerkrig eller et sammenbrudd i samfunnet for å få til de endringene de ønsker.

