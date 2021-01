Saken oppdateres.

– Mine landsmenn, for fire år siden satte vi i gang et stort, nasjonalt prosjekt for å gjenoppbygge landet og fornye ånden, og gjenopprette forbindelsen mellom myndighetene og innbyggerne. Vi gikk i gang med et prosjekt for å gjøre Amerika stort igjen, for alle amerikanere, sa Trump innledningsvis i avskjedstalen, i en video som ble offentligjort av Det hvite hus i kveld. Han tok også opp stormingen av Kongressen 6. januar:

– Alle amerikanere var forferdet over angrepet på vår kongressbygning, sa han.

Takket folket

– Den største faren vi står overfor, er tapet av troen på oss selv – et tap av selvtillit når det kommer til vår nasjonale storhet, sa Trump videre, og viste til at USA denne uken skal innsette en ny administrasjo, og at det blir bedt for at den gjør landet trygt og velstående i framtiden.

Trump kom med denne lykkeønskingen til den nye adminstrasjonen uten å nevne Joe Bidens navn, skriver The Guardian.

Trump takket også det amerikanske folk for å ha valgt ham til president for fire år siden. Han sa seg fornøyd med det hans administrasjon har fått til i hans presidenttid.

– Vi gjorde det vi kom hit for å gjøre - og så mye mer, sier Trump.

Stolt av seg selv

Den avtroppende presidenten uttrykte stolthet over at han ikke startet noen nye kriger som president.

– Jeg er særlig stolt over å være den første presidenten på flere tiår som ikke startet noen nye kriger, sa Trump i videotalen fra Det hvite hus.