– Trumps handlinger avslører desperasjonens stemme, sier påtroppende visepresident Kamala Harris, etter den lekkede telefonsamtalen mellom avtroppende president Donald Trump og republikaneren Brad Raffensperger, som er Georgias øverste valgansvarlige.

Trump forsøkte der å presse Raffensperger om å «finne» flere stemmer i Trumps favør etter presidentvalget, viser samtalen, som ble publisert av The Washington Post søndag. Samtalen varte en time og ble foretatt lørdag ettermiddag.

Joe Biden vant staten Georgia i presidentvalget 3. november, og det var første gang siden 1992 at staten gikk til Demokratene. Resultatet ble bekreftet i desember av Raffensperger selv, etter to omtellinger i Georgia, altså etter totalt tre tellerunder.

Hør lydopptak av samtalen her

Rett før viktig valg

– Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, sier Trump til Raffensperger i samtalen.

I samtalen avviser Raffensperger Trumps påstander, og sier at Trump lener seg på konspirasjonsteorier som allerede er avfeid av valgmyndighetene.

– Utfordringen du har er at informasjonen som du sitter på, er feil, sier Raffensperger til Trump.

Republikaneren Brad Raffensperger er Georgias øverste valgansvarlige, men lot seg ikke overtale av Trump. Foto: AFP/NTB

Samtalen vekker sterk oppsikt, og ble publisert kort tid før Georgia tirsdag holder et avgjørende valg på to plasser i Senatet.

Også enkelte republikanere har reagert offentlig, blant annet representanten Adam Kinzinger i Representantenes hus.

– Dette er fullstendig avskyelig. Ethvert kongressmedlem som vurderer å motsette seg valgresultatet, kan ikke gjøre det med ren samvittighet, i lys av dette, skrev Kinzinger på Twitter.

Men mange republikanere har ikke kommentert samtalen. Onsdag skal Kongressen formelt sertifisere valgkollegiets godkjenning av valget, som Biden vant med 306 delegater mot 232 for Donald Trump. Saken har skapt splid i det republikanske partiet. En gruppe på 11 republikanske senatorer sier at de vil stemme mot valgdelegater fra enkelte delstater, med mindre Kongressen utnevner en kommisjon som skal utføre en revisjon av valgresultatet.

Les også: – For Biden kan det være positivt og samlende internt i partiet dersom Trump fortsetter å være synlig

Trump og Biden til Georgia

Trumps oppsiktsvekkende telefonsamtale kommer på toppen av en rekke påstander om valgfusk, noe som til sammen kan påvirke utfallet av det avgjørende senatsvalget i Georgia tirsdag. Trump var selv ventet til Georgia mandag for å bidra der. Det var også Joe Biden.

Omvalget i Georgia skjer fordi ingen av kandidatene fikk over 50 prosent av stemmene i valget 3. november.

Det kjempes om to plasser i Senatet. Dersom Demokratene vinner begge plassene, blir det 50-50 mellom Republikanerne og Demokratene i Senatet. Det vil bety at Demokratene får kontrollen der, fordi påtroppende visepresident Kamala Harris vil få dobbeltstemme ved voteringer som ender uavgjort.

Dersom Republikanerne vinner minst ett av setene, har partiet sikret seg fortsatt kontroll over Senatet. Det kan hemme Joe Biden i viktige saker han ønsker å få gjennomført, derfor er Senatets sammensetning svært viktig, og mye står på spill.

To dueller

I begge duellene står det mellom en sittende republikansk senator og en demokratisk utfordrer: Republikaneren David Perdue (70) mot demokraten Jon Ossoff (33), og republikaneren Kelly Loeffler (50) mot demokraten Raphael Warnock (51):

* David Perdue (R) har vært senator siden 2015, tilhenger og alliert av Donald Trump.

* Kelly Loeffler (R) har vært senator i kun ett år.

* Jon Ossoff (D) har jobbet for en demokratisk representant i Kongressen.

* Raphael Warnock (D) er prest ved Ebenezer baptistkirke i Atlanta.

Kandidatene, fra øverst t.v.: Jon Ossoff, David Perdue, Kelly Loeffler, Raphael Warnock. FOTO: AFP/NTB

– Kan vinne

Republikanerne har hatt grep om Georgia i flere tiår, men demografiske endringer i staten har ført til at Demokratene har styrket seg der.

Republikanerne står fortsatt sterkt, og partiets kandidater fikk flest stemmer totalt i senatsvalget i november, da det var flere kandidater med. Men mange i partiet frykter at Trumps gjentatte påstander om juks har bidratt til å delegitimere valg hos republikanske velgere og dermed redusere valgdeltakelsen i senatsvalget blant disse velgerne, fordi en del av dem vil tro at deres stemmer ikke blir telt.

Nå er spørsmålet om Trumps siste utfall mot Raffensperger, der han påstår at han er den rettmessige vinneren i Georgia men at dette ikke tas til følge, kan påvirke valget ytterligere. Republikanerne trenger en sterk valgdeltakelse på valgdagen for å vinne.

Demokratene håper at det at mange har forhåndsstemt indikerer sterk valgdeltakelse blant demokrater.

– Dette kommer til å bli en veldig hard kamp, men det er absolutt mulig med demokratisk seier, sier den demokratiske politikeren Stacey Abrams, som tidligere har stilt til guvernørvalg og var med i spekulasjonene om hvem som skulle bli Bidens visepresidentkandidat, til CNN.

Les også: Fire år med Trump: Dette skjedde med løftene hans

– Komplett inkompetent

Bare drøyt to uker før Joe Biden skal innsettes som president, fortsetter altså Trump med å kjempe imot valgresultatet.

Hilmar Mjelde, USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter i Bergen, sa til Dagsavisen søndag at Trumps forsøk på å stjele valget bare har eskalert siden november.

– Dette er simpelthen et forsøk på et «autogolpe» – et selvkupp hvor presidenten forsøker å forbli ved makten, men et komplett inkompetent forsøk, skrev Mjelde i en sms til Dagsavisen.

Han understreker at det verken er en teoretisk eller praktisk sjanse for at Trump kan lykkes med dette. Han mener imidlertid det farlige med tanke på fremtiden er at det republikanske partiet har vært med på å gå løs på normene under Trump, og slik sett har bistått presidenten i angrepet på demokratiet.

Les også: 50 år i politikken og et liv preget av en tragedie: Dette er Joe Biden (+)