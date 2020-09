Cohen, som selv nylig ble løslatt fra fengsel for å fortsette soningen hjemme, sier at New York Times-avsløringen av Trumps selvangivelser gir ham rett i påstanden om at presidenten har begått en rekke typer bedrageri i løpet av sin karriere.

– Basert på hva jeg vet, og hva som nå kommer fram, kan han bli den første sittende presidenten som går rett fra Det hvite hus til fengsel, sa Cohen i et SMS-intervju.

Les også: NYT: Trump betalte ikke skatt i ti av 15 år

New York Times baserte seg på Trumps selvangivelser gjennom 20 år for å avdekke at han bare betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt det året han ble valgt, og 750 dollar året etter, og at han før det ikke hadde betalt føderal skatt i det hele tatt i 10–15 år, samtidig som han førte opp enorme tap og opparbeidet seg en gjeld på 420 millioner dollar til mange forskjellige kreditorer.

Les også: Klart for første debatt i USA – Biden ligger best an på målingene

Innsynet i hans kaotiske finanser undergraver hans egen framstilling av seg selv som et forretningsgeni og reiser spørsmålet om han har begått lovbrudd for å unngå å betale skatt, noe en domstol i New York gransker for tiden.

Cohen, som blant annet ble dømt for å ha betalt hysjpenger til en pornostjerne som Trump angivelig hadde et sidesprang med, sier han ikke er det minste i tvil om at Trump har jukset med skatten.

– Trumps kroppsspråk er et avslørende tegn på hva som foregår i hodet hans. Han ser forvirret og fortapt ut siden det ikke fins noe legitimt svar han kan gi for å rydde opp i dette skatterotet, sa Cohen om pressekonferansen der Trump kalte New York Times-artikkelen falske nyheter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.