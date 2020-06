CNN og flere andre medier rapporterte rapporterte søndag om den koordinerte innsatsen fra tenåringer, fans av koreansk popmusikk og andre brukere på TikTok. Der har folk i over en uke blitt oppfordret til å registrere seg på nett for en gratisbillett, men uten å møte opp til lørdagens folkmøte i Tulsa i delstaten Oklahoma.

Trump 2020-teamet avviser i en uttalelse at personer la inn falske reservasjoner til arrangementet. I stedet anklages mediene og demonstranter for å ha sørget for at folk ikke møtte opp.

Les også: – Hvis Trump blir gjenvalgt, blir det forferdelig krevende for Norge

Høye forventninger

Knappe 6.200 var til stede da Trump holdt sitt første folkemøte på flere måneder, anslår byens brannvesen. Lokalene hadde over 19.000 plasser, og det var på forhånd uttrykt bekymring for smittefaren. Trumps valgkampstab hevder 12.000 var til stede.

Selv om det er usannsynlig at TikTok-brukere er ansvarlig for det lave oppmøtet, kan kampanjen ha bidratt til å blåse opp valgkampstabens forventninger, skriver nyhetsbyrået AP.

I forkant av lørdagens møte skrøt Trump av at nesten 1 million mennesker hadde søkt om billetter til arrangementet. Dagen derpå kommenterte ikke presidenten selv folkemøtet.

Les også: Bolton om krise under toppmøte: Trump ville true med å gå ut av Nato

«Rasende»

Flere amerikanske medier siterer imidlertid ikke navngitte kilder som sier Trump var «rasende» fordi så få møtte opp i Tulsa.

Trumps valgkampsjef Brad Parscale sier i en uttalelse at presidentens valgkampmøter slipper inn publikum etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

– Venstrevridde og nett-troll som feirer en seier og tror at de på en eller annen måte påvirket oppmøtet, aner ikke hva de snakker om eller hvordan våre arrangementer fungerer, sier Parscale.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen