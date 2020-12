I et intervju på Global Security Forum i Qatar nevnte O'Brien maktoverføringen til Biden ved flere anledninger. Han la til at normaliseringen av forholdet mellom Israel og Bahrain, De forente arabiske emirater og Sudan er et glimrende ettermæle for Donald Trump som president.

Han la til at Trump fortsatt har flere utestående rettssaker mot valgresultatet.

– Det ser åpenbart sånn ut nå, erkjente O'Brien imidlertid da han fikk spørsmål om Biden kommer til å bli tilkjent seieren, skriver Reuters.

President Trump’s national security adviser, Robert O’Brien, said it looks as if Joe Biden has won the 2020 election and he will ensure a professional transition to his team https://t.co/75zkSsDWuJ