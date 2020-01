Trumps mur skal holde folk ute. Så veltet den inn i Mexico

– Heldigvis ble verken folk eller eiendommer skadet, sier Carlos Pitones ved toll- og grensebeskyttelsesetaten i El Centro i California til CNN.

Allerede i valgkampen lovet president Trump å bygge en mur mot Mexico, for å holde utlendinger ute av USA. Denne er nå under konstruksjon, for eksempel i Calexico i California. Store stålplater skal festes i betong i og under bakken.

Men da vinden tok fatt onsdag, ble det kjapt klart at betongen ikke hadde stivnet. Stålplatene lente seg mot en trerekke langs muren, inn på mexicansk område. Trafikken på veien som går langs muren måtte ifølge CNN omdirigeres.

Ikke uventet førte tabben til mange morsomheter i sosiale medier. Ikke minst ble det vitset mye med presidentens selvtillit som «verdens beste bygger».

Denne karamellen var det en av Demokratenes presidentkandidater, milliardær Tom Steyer, som tvitret:

"I own buildings. I'm a builder; I know how to build. Nobody can build like I can build. Nobody. And the builders in New York will tell you that. I build the best product." -@realDonaldTrumphttps://t.co/Ygj6vKqrdQ