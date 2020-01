Trumps forsvarere til motangrep mot Demokratene

Advokat Pat Cipollone startet sitt åpningsinnlegg med å si til de 100 senatorene som skal avgjøre riksrettssaken mot Trump, at presidenten ikke har gjort noe som helst galt.

– Demokratene har i løpet av sine tre dager ikke klart å legge fram noen beviser for at Trump er skyldig, sa Cipollone.

Videre anklaget han Demokratene for å ville «oppheve Trumps seier» i valget i 2016 og «fjerne ham fra valgsedlene» i det kommende presidentvalget i november.

Etter at aktoratet har brukt tre dager på å legge fram sine argumenter for hvorfor Trump må kjennes skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens arbeid, var turen lørdag kommet til forsvarerne.

Også de har tre dager til rådighet. Lørdag var i alt fire fra forsvarerteamet i aksjon, både Det hvite hus' advokater og Trumps personlige advokater.

Vil være effektive

Cipollone, som representerer Det hvite hus, bekreftet at forsvaret har som mål å være svært effektive og at de ikke vil bruke alle de 24 timene de har til rådighet de neste par døgnene.

Lørdagens sesjon var over etter om lag to timer, og riksrettssaken fortsetter mandag klokka 19 norsk tid.

Anklagerne, som består av sju demokrater fra Representantenes hus under ledelse av Adam Schiff, har ønsket å føre vitner i riksrettssaken, men det har Senatet, der Republikanerne har flertall, bastant avvist.

Ukraina

I sine prosedyrer har Schiff og hans medanklagere gjentatte ganger hevdet at Trump presset Ukraina til å iverksette en politisk etterforskning av rivalen Joe Biden, angivelig for å påvirke valget i 2020 til sin egen fordel.

– Trump satte seg selv først – foran USAs politikk og nasjonale interesse, sa Schiff i et av sine innlegg.

Det er Senatet som skal avgjøre om Trump skal kjennes skyldig eller frikjennes for tiltalen. Fordi Republikanerne har flertallet i Senatet, er det ventet at Trump blir frifunnet.