Trumps forsvarere forventer å være ferdige med sine prosedyrer i riksrettssaken innen fredag ​​kveld.

– Vi kutter for å gjøre saken kortere, bekrefter advokat Bruce Castor i Trumps forsvarergruppe.

De har i utgangspunktet 16 timer til rådighet, men ventes å bruke få timer på å legge fram sine to hovedargumenter: Rettssaken er i seg selv i strid med grunnloven fordi Trump ikke lenger er president, og hans ord – selv om de var provoserende – faller inn under ytringsfriheten.

Blant den tidligere presidentens fire advokater, var Michael van der Veen først ute da forsvaret startet med sin argumentasjon i Senatet fredag.

Han ba Senatet avvise det han kalte en «skamløst grunnlovsstridig» riksrettstiltale. Han kalte videre rettssaken for en «politisk hevnaksjon».

Forsvarer mener Trumps tale var fredelig og patriotisk

Donald Trumps tale 6. januar oppmuntret ikke tilhørerne til å begå voldshandlinger, mener forsvarer Michael van der Veen.

Forsvareren fortalte senatorene at Trump var berettiget til å bestride valgresultatet i 2020. Han refererte til Trumps tale, som ble holdt før stormingen av Kongressen 6. januar, og sa at den ikke oppfordret til vold.

– Ingenting i teksten kan tolkes som at det oppmuntrer, tolererer eller lokker fram ulovlig aktivitet, sa van der Veen.

Han la til at Trump i talen oppfordret til «ivrig og patriotisk å marsjere til kongressbygningen.»

Advokaten sier at det også finnes bevis for at demonstrantene hadde planlagt opprøret før Trumps tale den dagen.

Viste fram video av demokrater som ville bestride Trumps valgseier

Trumps forsvarere viste fram en videomontasje av demokrater som ville bestride Trumps valgseier i 2016.

Da Trump hadde vunnet presidentvalget, var det en håndfull demokrater som ikke ville godkjenne resultatene, sa forsvarer David Schoen.

For å underbygge dette viste forsvarerne flere klipp fra begynnelsen av 2017 da valgresultatet skulle godkjennes. Der ser man flere demokrater, blant andre hovedanklager Jamie Raskin, tydelig protestere mot valgresultatene.

Trumps forsvarere mener at da Trump ba tilhengerne «kjempe som faen» 6. januar, var ikke dette noe annerledes enn Demokratenes egen retorikk som også risikerer å påskynde vold.

