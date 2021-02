Cohen beklager for at han bidro til å kjøpe taushet fra Daniels for fire år siden i en ny podkast der de to prater sammen.

– Jeg vet jeg påførte deg unødvendig smerte, og det beklager jeg på det sterkeste, sier Cohen i podkasten, som ble sluppet natt til tirsdag.

I podkasten forteller Daniels detaljer om kvelden i 2006 der hun sier hun hadde sex med Trump. Hun har allerede beskrevet kvelden i en bok som ble sluppet i 2018.

– De verste 90 sekundene i hele livet mitt, sier hun.

Daniels sier pengene hun har tjent gjennom publisiteten etter at historien ble kjent, har vært til stor nytte, men at hun gjerne skulle hatt det hele ugjort.

– Jeg kommer nok til å dø alene på grunn av dette her. Det er vanskelig nok å være pornostjerne fra før, hvem har lyst til å gå ut med meg nå, spør hun.

Riksrettssaken mot Donald Trump starter tirsdag kveld.