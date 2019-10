Trumps egen organisasjon distanserer seg fra Trump-navnet

Siden 1980 har Trump-organisasjonen drevet to skøytebaner i verdenskjente Central Park, Wollmann Rink og Lasker Rink, etter at Donald Trump selv tok over renoveringen og ferdigstillingen av de to skøytebanene fra byen. Til gjengjeld fikk Trump-organisasjonen lisensen til å drifte begge skøytebanene.

Der det tidligere var svære skilt med Trumps navn, og Trump-navnet prydet både inngangspartier, vantene og bekledningen til de som jobber ved skøytebanene har det meste nå blitt tapet over eller fjernet. Før årets sesong har Trumps egen organisasjon rett og slett fjernet Trump-navnet fra skøytebanene.

– Vi fikk beskjed fra Trump-organisasjonen i slutten av august om at de kom til å endre den grafiske profilen, og markedsføre skøytebanene annerledes i år enn de hadde gjort tidligere, skriver Crystal Howard i New Yorks parkvesen til Washington Post i en epost.

– Skadelig for omdømmet

Avisen oppgir videre at parkvesenet ikke ba om en forklaring, og at Trump-organisasjonen ikke ga en. Washington Post har imidlertid snakket med en ansatt på en av de to skøytebanene som ønsker å forbli anonym.

– Trump-navnet skader omdømmet vårt, og skremmer enkelte kundegrupper unna. Vi har mange liberale privatskoler som har takket nei til å arrangere tilstelninger hos oss på grunn av at Trump-navnet er så tett knyttet til skøytebanen, sa vedkommende til avisen da de var på besøk.

Videre opplyser avisen om at Trump-navnet har blitt fjernet fra tre hoteller og seks private bygninger i New York, men at det var snakk om andre som hadde betalt for å ha Trump-navnet på bygningene sine i utgangspunktet.

Nå er det snakk om skøytebaner som er eid og drevet av Trumps egen organisasjon, og det skal være første gang Trump-organisasjonen går til det skrittet, skriver avisen.

