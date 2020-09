Siden august 2019 har avisen The New York Times publisert essays og podkaster i det såkalte 1619-prosjektet.

Grunntanken bak prosjektet er å se USAs historie i lys av nettopp året 1619, året de første afrikanske slavene ankom den britiske kolonien Virginia, heller enn den tradisjonelle fortellingen om 1776 som revolusjonsåret med uavhengighetserklæringen som grunnlaget for USAs opprinnelse.

1619-prosjektet har blitt møtt med både støtte og kritikk fra en rekke hold. USAs president Donald Trump er en av prosjektets hardeste kritikere.

Under en pressekonferanse mandag ble Donald Trump spurt om hvorfor han motsetter seg prosjektet.

– Jeg vil at alle skal lære så mye de kan om vår historie. Jeg tror ikke på cancel culture, det gode eller det onde. Hvis du ikke studerer det onde kan det skje igjen, så jeg ønsker at det skal bli studert nøye og presist, svarer Trump og legger til:

– Men, vi vokste opp med en viss historie og nå prøver de å forandre historien. Revisjonistisk historie, det er derfor de prøver å rive ned monumentene våre, rive ned statuene våre, sier Trump med referanse til statue-debattene som har rast i kjølvannet av protestene etter drapet på George Floyd i mai.

Senest søndag tvitret presidenten at utdanningsdepartementet i USA vil se nærmere på skoler som benytter seg av 1619-prosjektet til undervisning. Ifølge Trump vil disse skolene ikke motta penger.

