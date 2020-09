Mandag holdt Donald Trump en overraskende pressekonferanse urenfor Det hvite Hus.

Det har vært flere dager med dårlige nyheter for Donald Trump.

Koronatallene i USA er fortsatt bedrøvelige, mens Joe Biden leder på målingene.

Trump har og fått militæret på nakken etter en en artikkel artikkel i The Atlantic som omtaler flere tilfeller der Trump angivelig har snakket nedsettende om amerikanske soldater som er blitt drept eller tatt til fange i kriger der USA har deltatt.

Samtidig hevder Trumps tidligere advokat at Trump er villig til å gå til krig for å klamre seg til makten.

Angrep

Mandag tok Trump altså grep og talte til nasjonen på det som er en fridag i USA.

Han åpnet med å skryte av jobbtallene og hvor effektiv hans admninistrasjon bekjemper koronaepidemien.

Han angrep og senator Kamala Harris som i et intervju med CNN sa hun ikke stolte på Trump når han hevder de har en koronavaksine klar i november, i motsetning til Joe Biden som mandag sa han ville ta vaksinen.

– Hun burde be om unnskyldning. Hun er den mest liberale i Senatet og vil ødelegge både USA og økonomien, sa Trump.

Og la til:

– Vi vil produsere en vaksine i rekordfart og den vil bli veldig trygg og veldig effektiv.

Til slutt tok han spørsmål fra journalistene.

– Ta av deg masken, jeg hører ikke hva du sier, sa han til den første journalisten som fikk stille et spørsmål.

Da avfeide han nok en gang historien om at han har snakket nedsettende om amerikanske soldater.

Fakta om valget i USA

* USA holder presidentvalg om 57 dager, tirsdag 3. november.

* President Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat.

* Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat.

* USAs president velges ikke direkte av folket, men av valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

* Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som fikk flest stemmer ved valget.

* Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen vippestater er derfor mer avgjørende enn andre.

* Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene har byttet på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer.

* Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene.

* Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene.

* Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette.

* Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB)

Fakta om meningsmålinger i USA

* USA holder presidentvalgt tirsdag 3. november.

* President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra Demokratene.

* Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,7 prosent, mot 42,8 prosent for Trump.

* Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

* De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene.

* Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,3 prosent, mot 45,2 prosent for Trump.

* 52,3 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 43,5 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene.

(Kilde: RealClearPolitics ( snittmåling og vippestater ), FiveThirtyEight , NTB)