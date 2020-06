Det er to måneder siden Trump stanset utstedelsen av såkalte «green cards» – som er en vei inn i amerikansk arbeidsliv for personer som bor utenfor USA.

Mandag underskrev Trump et dekret som utvider forbudet og forlenger det ut året.

Trumps ordre gjelder også såkalte H1-B-visum, som hvert år gis til 85.000 arbeidere med spesialkompetanse. Ordningen blir mye brukt av teknologiselskaper.

Unntak for professorer

Forbudet omfatter også flesteparten av såkalte J-visum, som blant annet gis til studenter, samt L-visum, som brukes for å flytte ansatte som jobber i amerikanske selskaper i utlandet, til avdelinger i USA.

Fortsatt finnes imidlertid unntak. Professorer, au pairer og sesongarbeidere i landbruket er grupper som fortsatt vil kunne komme til USA.

Tiltaket antas å ramme opptil 525.000 personer. Trump-administrasjonen håper at jobbene i stedet vil gå til amerikanske arbeidstakere.

– President Trump fokuserer på å få amerikanere tilbake i jobb så fort som mulig, sa en kilde i Det hvite hus mandag.

Innvandringsstansen skyldes den høye arbeidsledigheten i kjølvannet av koronautbruddet, ifølge kilden.

Rekordhøy ledighet

Hvis endringen skulle bli permanent, vil det innebære en markant dreining i amerikansk innvandringspolitikk.

Amerikansk næringsliv er ikke spesielt fornøyd med Trumps beslutning ettersom de mister muligheten til å skaffe arbeidskraft fra andre land, ofte med høy kompetanse.

– Innvandring har bidratt enormt til USAs suksess og gjort landet til en global leder innen teknologi, skriver Googles toppsjef Sundar Pichai på Twitter.

Trump-regjeringen har tidligere uttrykt bekymring for at ordningene for arbeidsinnvandring ikke sikrer at de best kvalifiserte arbeidstakerne kommer til USA. I stedet har ordningene gitt næringslivet mulighet til å skaffe seg ansatte som tar til takke med lav lønn.

Flere fagorganisasjoner har tidligere stilt seg bak dette argumentet.

