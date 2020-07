Trump ut mot rasismemarkering: – Et tegn på respektløshet

I likhet med europeiske fotballigaer kneler spillere i MLS (Major League Soccer) før kampstart, noe den amerikanske presidenten reagerer på.

– Jeg ser fram til direkteidrett, men hver gang jeg ser en spiller knele under nasjonalsangen, et tegn på respektløshet overfor landet og flagget vårt, så er kampen over for min del, skrev Trump på Twitter tirsdag.

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me!