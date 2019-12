Trump: – USA trenger NATO minst

– De kan ikke gå rundt og si sånt om NATO, sa USAs president Donald Trump på en pressekonferanse med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tirsdag formiddag.

Trump svarte på spørsmål om en uttalelse fra Frankrikes president Emmanuel Macron.

Få uker før toppmøtet sa Macron i et intervju at NATO var «hjernedødt». Macrons misnøye ble utløst av at Tyrkia i oktober invaderte Nordøst-Syria, etter at USA trakk seg ut av området – uten å informere de andre NATO-medlemmene.

Den franske presidentens uttalelse var svært fornærmende, sa Trump tirsdag.

Han benyttet også anledningen til å skryte av Stoltenbergs innsats for å holde NATO samlet. Sammen med en rekke andre stats- og regjeringssjefer er Trump i London for å delta på alliansens toppmøte onsdag, der NATOs 70-årsjubileum skal markeres.

«Hjernedød»

Spørsmål om Europa kan stole på USAs sikkerhetsgaranti og alliansens rolle framover henger over onsdagens møte.

Toppmøtet er lagt opp for å skape minst mulig friksjon mellom de ulike deltakerne, ifølge The Washington Post.

– Likevel er det en 50–50 sjanse for at det går dårlig, sa en ikke-navngitt NATO-diplomat til den amerikanske avisen i en oppsummering av situasjonen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Frankrikes president Emmanuel Macron på en konferanse i 2018. Begge har skapt uro i forkanten til NATO-toppmøtet. Foto: Ozan Kose/NTB scanpix

Ukas møte vil være annerledes, sier Tomas Valasek, en tidligere slovakisk NATO-ambassadør.

Det er i den forstand at minst to, muligens tre, forstyrrende faktorer samles på et stille sted, sier Valasek, og trekker fram Trump og Macron, men også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Skattetrusler

Tirsdag formiddag langet Trump ifølge NTB ut mot Frankrike, som han sa har høy arbeidsledighet og må skattlegge andre lands selskaper for å få inntekter. Han viste også til protestbevegelsen De gule vestene, og sa at Frankrike har hatt et tungt år.

– Ingen trenger NATO mer enn Frankrike. USA trenger NATO minst. Derfor er det svært farlig når Frankrike uttaler seg slik om NATO, sa Trump.

After criticizing French President Macron for calling NATO "brain dead," Trump says the US benefits the least from the international alliance: https://t.co/8TwTVsCrHA pic.twitter.com/t88cXDyVZ7 — CNN International (@cnni) December 3, 2019

De nye franske skattereglene Trump viste til vil blant annet gå ut over amerikanske teknologigiganter som Google, Facebook og Amazon. Skatten på digitale tjenester betyr at selskapene vil måtte skatte av inntekter fra virksomhet i Frankrike.

USA svarte mandag med å true med opptil 100 prosent toll på flere franske produkter. Tollen vil ramme populære franske eksportvarer som ost, champagne og vesker.

USA mener skatten diskriminerer de amerikanske selskapene, ifølge The Guardian.

Noen av de andre temaene det er ventet at stats- og regjeringssjefene skal diskutere, er:

Byrdefordeling

NATOs toprosentmål, som innebærer at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent eller mer av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar, har vært et viktig tema for blant andre Trump.

Den amerikanske presidenten har tidligere kritisert andre land for å ikke ta stor nok del av regningen, og i et intervju før han ble tatt i ed i januar 2017, kalte Trump NATO «avleggs».

Trump har seinere gått ut og uttalt at han støtter alliansen «100 prosent», men gjentok også da at medlemslandene måtte bidra mer økonomisk.

USA har de største budsjettene og bruker 3,4 prosent av BNP på forsvar i år.

Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er på plass i London. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

I slutten av november la Stoltenberg fram tall som viser at det nå er totalt ni land som nå oppfyller toprosentmålet. Målet ble satt i 2014 med en ti års tidsfrist.

Da Stoltenberg møtte den franske presidenten i Paris i etterkant av det oppsiktsvekkende NATO-utspillet, sa Macron at han sto for det han sa. Det var kanskje en viktig vekker for alliansen for å gå videre og ta opp andre viktige temaer, fortsatte han.

– De to siste toppmøtene har handlet om den økonomiske byrden, men vi har en plikt til ikke bare å snakke om penger. Fred i Europa, forholdet til Russland, hvem er fienden? Før spørsmål som dette er løst, bør vi ikke snakke om byrdefordeling, sa Macron.

Russland

Nettopp forholdet til Norges nabo i øst og rustningskontroll er blant temaene som skal diskuteres på onsdagens møte.

Det generelle spenningsnivået mellom NATO og Russland har økt. Begge har holdt store militærøvelser de siste årene, og tidligere i år trakk både USA og Russland seg fra nedrustningsavtalen INF.

Avtalen forbød de to landene å utvikle landbaserte mellomdistanseraketter.

Stoltenberg understreket i august at et av hans hovedmål som NATOs generalsekretær har vært å få i gang dialog med Russland.

Russland følger nøye med på endringer innad i NATO, sa president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov tirsdag, ifølge CNN.

Tyrkia

Kort tid før avreise til London la president Erdogan fram tydelige krav for å støtte NATOs forsvarsplan, som går ut på å forsvare Polen og de baltiske landene, men også Norge, mot et eventuelt russisk angrep.

Tyrkia vil ikke støtte planen før NATO støtter landets offensiv mot syriske opprørere.

Tyrkia anser de kurdiske opprørerne som terrorister, og militæroffensiven i Nordøst-Syria var for å drive kurdisk milits bort fra grenseområdene mot Tyrkia. Kurdisk milits har vært en viktig samarbeidspartner for blant andre USA i kampen mot IS i Syria.

Kina

Terrorbekjempelse er et annet tema det er ventet at stats- og regjeringslederne skal diskutere utenfor London. Det samme er Kinas økende innflytelse i verden. USAs NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison sa i et intervju med kanalen CNBC denne uka at Kina må tvinges til å følge reglene.

USAs NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison (foran t.v.) sammen med seniorrådgiver Jared Kushner og USAs utenriksminister Mike Pompeo fra Trumps møte med Stoltenberg i London. Foto: Kevin Lamarque/NTB scanpix

Hutchison sa at Kina har vokst til en sterk utfordrer for USA. Hun avviste at Washington prøver å sikre fordeler, og kun jobber for å sikre rettferdig handel.

I et intervju med samme kanal mandag sa Stoltenberg at Kina skifter den globale maktbalansen. Det betyr både muligheter og utfordringer for Vestlige politikere, fortsatte han.

