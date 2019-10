Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten

– Vi følger med, og vi forhandler, og vi prøver å få Tyrkia til å gjøre det rette, fordi vi ønsker å stanse kriger uansett, på humanitært grunnlag, sa Trump i Det hvite hus onsdag, der han hadde besøk av Italias president Sergio Mattarella.

Trump understreket at USAs ståsted nå er «strategisk briljant», ettersom amerikanske soldater er trukket ut og utenfor rekkevidde for krigshandlinger.

– Det er ikke vår grense, og vi bør ikke miste liv, sa Trump om situasjonen ved den syrisk-tyrkiske grensen, der amerikanske styrker sto fram til forrige uke.

Presidenten kommenterte også samarbeidsavtalen som kurdisk milits nordøst i Syria har inngått med regimet i Damaskus. Militsen hadde fram til forrige uke støtte fra USA og er nå mål for den tyrkiske militæroffensiven.

– Syria beskytter kurderne. Det er bra, sa Trump. Trump sa også at han ønsker Russland og Syria «lykke til» i sitt samarbeid, og antydet at både Damaskus og Moskva hater IS mer enn det Washington gjør.

– Jeg bruker heller alltid økonomisk makt i stedet for militær makt, fordi folk ikke blir drept med økonomisk makt, sa Trump i en generell uttalelse om sanksjoner og toll, etter at han tidligere i uken påla Tyrkia sanksjoner fordi landet har gått over grensen til Syria.

– Tyrkia er et NATO-land. Vi skal kunne komme overens med et NATO-medlem, sa Trump.