President Donald Trump møtte fredag pressen for første gang etter valget. Han holdt en pressekonferanse utenfor Det hvite hus for å fortelle amerikanerne at det er hans adminstrasjon som har æren for Pfizer-vaksinen, og at den snart kommer. Den er et resultat av vaksineprogrammet Warp Speed, sa Trump.

– Det er denne administrasjonen som skaffer landet denne fantastiske vaksinen, og det skjer raskere enn noen gang før i historien, sa Trump, som hevdet at hans administrasjon klarte det på et år, mens en annen administrasjon ville brukt tre, fire eller fem år på det samme. Han sa ledere fra mange land har ringt ham for å gratulere.

Svarte ikke

Trump sa også at vaksinen vil være gratis for alle amerikanere, og at den vil kunne bli tatt i bruk om «meget kort tid». Risikogruppene vil få den først, og i løpet av april neste år vil resten av befolkningen få den, antydet Trump, som ikke nevnte valget eller kravet om at han snart bør akseptere nederlaget, bortsett fra en bemerkning om «hvem vet hva som skjer framover». Journalistene ropte spørsmål om valget etter ham da han forlot pressekonferansen. Trump svarte dem ikke.

En misforståelse

Tidligere denne uken ble det kjent at legemiddelfirmaet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech mener vaksinekandidaten deres er 90 prosent effektiv mot koronaviruset. Kort tid etter sa visepresident Mike Pence at dette var et resultat av et offentlig og privat samarbeid i Trumps vaksineprogram Warp Speed. Men legemiddelfirmaet Pfizer skal ha avvist at de har vært en del av dette samarbeidet. Under pressekonferansen sa Trump at dette beror på en misforståelse og at Pfizer har gjort en tabbe.

