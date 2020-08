– Dersom ikke den inkompetente borgermesteren i Portland, Ted Wheeler, får kontroll og stanser anarkistene, agitatorene, bråkmakerne og plyndrerne, vil vi gå inn og ta hånd om saken slik den burde ha blitt håndtert for 100 dager siden, skriver Trump på Twitter.

Demonstrasjonene og opptøyene i Portland startet først som reaksjon på at George Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i slutten av mai.

Siden har politiet i Portland pågrepet over 400 demonstranter. I tillegg pågrep sikkerhetsstyrken som Trump sendte til byen, 94 mennesker under demonstrasjoner foran den føderale rettsbygningen i juli.

Tilspisset i Portland

Demonstrasjonene og opptøyene avtok etter at de føderale styrkene ble trukket ut og erstattet av lokale sikkerhetsstyrker. De siste ukene har uroen imidlertid tiltatt igjen.

Situasjonen er ytterligere tilspisset av konfrontasjoner mellom antifascister og aktivister på venstresiden og bevæpnende grupper på ytre høyre, skriver The Guardian.

Under Republikanernes landsmøte denne uken sa Trump og hans tilhengere at venstreradikale krefter truet med å ta over landet, og at USA ikke kom til å være trygt med Joe Biden som president.

Angrep demonstranter

Det var et budskap Trump gjentok da han fredag kveld lokal tid deltok på et valgkamparrangement i New Hampshire, delstaten han tapte med knapp margin i valget i 2016.

Presidenten gikk også til verbalt angrep på dem som demonstrerte i Washington under hans tale kvelden i forveien og konfronterte dem som forlot Det hvite hus etter talen. Noen av gjestene, blant dem senator Rand Paul fra Kentucky, måtte eskorteres av politiet.

– De gikk ut og møtte en gjeng kjeltringer, sa Trump, som videre kalte demonstrantene anarkister og oppviglerne som kommer til å ta over makten dersom ikke velgerne hjelper ham å «redde demokratiet fra mobben».

