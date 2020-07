Foran tusener av tilhengere innledet president Donald Trump 4. juli-feiringen en dag på forskudd da han talte ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota.

Hvite velgere

Mount Rushmore-minnesmerket består av de enorme bystene til fire presidenter – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt, hogd ut i fjellsiden.

Trump brukte det som bakteppe da han talte til misfornøyde hvite velgere fire måneder før valgdagen, skriver nyhetsbyrået AP.

Der leverte han en mørk og dyster tale, skriver New York Times.

– Nasjonen er vitne til en nådeløs kampanje for å slette vår historie, sverte våre helter, endre våre verdier og indoktrinere våre barn, sa Trump ifølge New York Times foran tilskuere der få bar munnbind, men mange hadde skilt og plakater for å støtte Trump.

– Bander forsøker å rive statuer av vår nasjons grunnleggere, ødelegge våre helligste minnesteder og slippe løs en bølge av vold og kriminalitet i våre byer, fortsatte han.

Korona

Samme dag som USA noterte seg for en ny rekord i antall nye koronasmittede, samlet altså flere tusen seg for å høre presidenten tale ved monumentet.

– Vi vil ikke bli tyranisert, vi vil ikke bli behandlet repsektløst og vi vil ikke la oss true av fæle menneser, sa han om sine politiske motstandere på venstresiden.

Trump sa amerikanere burde være stolte av deres opphav og ikke burde unnskylde for sin historie.

USA registerterte 57.232 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er en ny daglig rekord og skjer samtidig som antallet koronasmittede øker i flere delstater. Trump brukte ikke mye tid på pandemien, men takket i talen «legene, sykepleierne og forskerne som jobber utrettelig for å drepe viruset».

Demonstranter

Mer enn hundre demonstranter, mange av dem tilhørende urbefolkning i området, stilte seg opp langs veien fra Keystone i South Dakota til monumentet. Der sto de i stekende hete og med plakater i hendene med påskrift som «Du har stjålet vårt land» og «Avskaff hvit dominans»

Demonstrantene barrikaderte veien med biler, og politiet og nasjonalgarden grep inn for å flytte dem. Det ble også brukt pepperspray mot demonstrantene.

Politiet brukte til slutt bergingsbiler for å fjerne bilene, og demonstrantene fikk 30 minutter på seg til å forlate området. Alle bortsett fra en gruppe på om lag 15 personer gjorde det.