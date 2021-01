Tusenvis av tilhengere av president Donald Trump er samlet i hovedstaden Washington D.C. for å demonstrere mot valgresultatet. Flere tilhengere ser onsdagens demonstrasjon som en siste mulighet til å få omgjort valgresultatet samme dag som Kongressen skal stemme for å sertifisere Joe Biden som valgvinner, skriver Washington Post.

President Trump kastet ikke bort tiden, og gikk rett til angrep mot mediene og sa at han ville legge fram bevis i dag om at han egentlig vant valget. Den sittende presidenten sa også at han håper og regner med at Pence «gjør det riktige i kveld». Visepresidenten er den som formelt må godkjenne valgresultatet i Senatet onsdag kveld, men Pence har ikke makt til å omgjøre valgresultatet selv om Trump ber han om ikke å godkjenne Biden som vinner.

Trump har feilaktig påstått at han vant valget siden november, mens Joe Biden etter planen blir innsatt 20. januar etter å ha vunnet valget med 306 mot 232 valgrepresentanter.

Les også: CNN-profil: – Dette landet er på et mørkt og farlig sted akkurat nå

Mener Trump har vanæret presidentembetet

Den republikanske senatoren Mitt Romney går samtidig hardt ut mot president Donald Trump og sier han har gjort skam på valgsystemet og vanæret presidentembetet.

– President Trump har vært respektløs mot amerikanske velgere, har gjort skam på valgsystemet og vanæret presidentembetet. Jeg er trygg på at vi vil holde fram slik grunnloven krever og fortelle våre støttespillere sannheten, enten de vil høre den eller ikke, sier Romney, ifølge CNNs korrespondent i Det hvite hus, Kaitlan Collins på Twitter.

Romney er konservativ senator og tidligere presidentkandidat for det republikanske partiet.

Les også: – Trump har gjort USA svakere, sykere og fattigere

Demokratene tar trolig også over Senatet

Protestene kommer samme dag som Demokratene trolig også tar over kontrollen i Senatet. Resultatet er fortsatt ikke helt klart. Demokraten Raphael Warnock har vunnet det ene senatsvalget i Georgia, mens Jon Ossoff har en knapp ledelse i det andre når 98 prosent av stemmene er talt opp. Ossoff har likevel erklært valgseier.

I en uttalelse sier Biden at det er på tide å starte et nytt kapittel, og han gratulerer begge med sannsynlig seier.

– Det amerikanske folk krever handling, og de vil ha samling. Jeg er mer optimistisk enn noen gang på at vi kan levere begge deler, sier Biden.

Les også: – Vil utgjøre en enorm forskjell for Biden