Torsdag ettermiddag amerikansk tid holdt Donald Trump valgkampmøte på sedvanlig vis i den amerikanske delstaten Michigan. Her kunne han fortelle sine tilhengere at han var sikker på valgseier og at det var «en fantastisk ting» å bli nominert til Nobels Fredspris.

En nominasjon som det i år igjen er Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde som står bak.

Presidenten beskyldte amerikansk media for manglende dekning av nominasjonen, som kan gjøres av enhver norsk stortingspolitiker. Videre trakk han frem at Obama fikk prisen selv om han ikke «gjorde noe på åtte år», mens han selv har klart å etablere et godt forhold med Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un.

Faren for en krig mellom USA og Nord-Korea har vært til stede over lang tid.

– Hvem vet hva som vil skje? Alt jeg vet er at vi ikke er i krig. Og det er OK. Å ha et godt forhold til andre land er ikke en dårlig ting, sa Trump til folkemengden som hadde møtt opp for å se han tale foran Air Force One.

Michigan er en av rustbeltstatene hvor Trump vant over Hillary Clinton i 2016. Selv om den sittende presidenten ligger bak på meningsmålingene, er Joe Bidens ledelse lavere i denne delstaten enn i USA sett under ett. Her ligger demokratenes presidentkandidat 4,2 prosentpoeng foran,.mens ledelsen på landsbasis er på 12, ifølge Reuters.

Trumps valgkampteam har varslet at han skal bruke «massive mengder» tid i nettopp Michigan under valgkampen.

Dagen før holdt hans rival Biden et valgkampmøte i samme delstat. Her angrep han Trump for uttalelsene han kom med til Bob Woodward, som snart kommer med en ny bok om Trumps presidentskap. I samtale med forfatteren har presidenten fortalt at han visste at korona-viruset kunne være farlig, men at han «ikke ville skape panikk» i befolkningen, og derfor har snakket ned alvoret i pandemien.

Trump har kontret kritikken med å si at han ville vise styrke, og forsikre om at USA ville klare seg. Under valgkampmøtet sammenlignet han seg tidligere president Franklin Roosevelt og tidligere britisk statsminister Winston Churchill. Som dem har han forsøkt å berolige befolkningen under en krise, mener han.

Konsekvensene av koronakrisen ble også tatt opp i torsdagens tale. Han gikk til angrep på Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer, og koronarestriksjonene hun har pålagt delstaten. Delstaten er som resten av landet hardt rammet av viruset, og har 121000 av USAs 6 millioner bekreftede smittetilfeller.

Smittetrenden har vært stigende siden en nedgang i starten av juni.

Selve arrangementet har blitt beskyldt for å være i strid med disse restriksjonene, og journalister på stedet rapporterte om at flertallet av de tusentalls som hadde møtt opp ikke hadde tatt på seg munnbind. Til CNN uttalte en av Trump-tilhengerne som var til stede at pandemien var falsk og «skapt for å ødelegge USA».

Presidentene adresserte selv det store antallet under talen, og så det som et forvarsel til at han blir gjenvalgt som president.

– Dette er ikke folkemengden til en som kommer på andreplass, sa han til jublende tilhengere.

Også velgerne hans virket overbevist om at presidentene ville vinne den viktige delstaten i november.

– Ingen flere globalister. Vi trenger en forretningsmann til å lede landet vårt, og han har gjort en strålende jobb, som Trump-velger Greg Fernandez fortalte til Reuters journalist.

