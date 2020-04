Trump skryter av seertallene under koronakrisen: – Flere ser på meg enn på finalen av «Ungkaren»

De daglige pressekonferansen fra Det hvite hus har blitt president Donald Trumps hovedarena for å kommunisere hvordan USA håndterer koronakrisen.

Det er også en mulighet for Trump å vise hvor godt han håndterer krisen, skriver Reuters.

Noen rådgivere og fremtredende republikanere mener Trump ikke burde bruke så mye tid på pressekonferansene, som noen ganger er timelange og der han ofte krangler med journalister, og heller håndtere krisen, skriver NTB.

Samtidig beskyldes han for å gi mer hjelp til guvernører som ikke kritiserer Trump. Særlig går dette ut over demokratenes guvernører.

Bekymret: Koronakrisen kan skvise unge ut av arbeidslivet (+)

Valg

Nå tror flere republikanere at Trumps lange opptredener skader hans mulighet for gjenvalg til høsten.

Sentaor Lindsey Graham (R), som er kjent som en støttespiller for Trump i tykt og tynt, ser heller at Trump holder pressekonferanse en gang i uken, framfor hver dag, melder New York Times.

– De varer for lenge, sier senator Susan Brooks (R) fra Indiana om pressekonferansene, skriver New York Times.

Som regel starter pressekonferansene med at Trump leser opp et forhåndsskrevet manus, før han så går over til å improvisere. Det er da han ofte kommer med usanne påstander og går i strupen på journalister.

Vanity Fair rapporterer også om det samme. Mange er lei av at Trump bruker flere timer på pressekonferanser og skryter av seertallene, framfor faktisk å gjøre jobben sin mot en krise som rammer hele landet.

Lest denne?: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien (+)

Seertall

New York Times melder samtidig at Trump har fortalt rådgivere at han nyter gratisreklamen han får på TV og seertallene han får under sin pressekonferanser. Disse blir kringkastet direkte på amerikansk fjernsyn.

– Så dere tallene? Flere ser på meg enn på finalen av «Ungkaren», sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus.

Som flere påpeker, deriblant komiker og programleder Trevor Noah: «Det er ikke rart tallene er høye, vi sitter jo alle hjemme for tiden, og da ser vi på TV».

Trump har også hevdet at kritikken mot han er en del av valgkampen og ikke kommer fordi han gjør en dårlig jobb.

Men at Trump skal tøyle seg, ser ut til å være langt unna.

– Det er foreslått et par ganger, men han synes det er helt topp, sier en kilde med kjennskap til saken til Reuters.

Særlig har mange sett seg lei på mange av Trumps påstander om krisen, som er helt feil.

Dette ser man også på hans oppslutning om håndteringen av pandemien, som har flatet ut, viser en meningsmåling. Trump er også svekket i forhold til rivalen Joe Biden i presidentvalgkampen. (NTB)

Lest denne?: Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg